search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:10
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 09:02

Στη Νέα Υόρκη η Άννα Βίσση – Η έκπληξη στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα (Photos)

11.11.2025 09:02
vissi-new

Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε η Άννα Βίσση, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, κάνοντας έκπληξη στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα.

Η ερμηνεύτρια θέλησε να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της και να περάσει χαλαρές στιγμές δίπλα στην κόρη και τα εγγόνια της.

Μαμά και κόρη έκαναν βόλτες σε κεντρικές περιοχές της Νέας Υόρκης, απολαμβάνοντας την καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη, χαρούμενη και λαμπερή, απολαμβάνοντας στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα που -όπως έχει πει πολλές φορές- για εκείνη αποτελούν πηγή δύναμης και ηρεμίας.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα – Είναι θρασυδειλία και κακία αυτό» (Video)

Κατέρρευσε επί σκηνής η Νοτιοκορεάτισσα σταρ της K-pop, Hyuna – Ανησυχία για την υγεία της (Videos)

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Αναμένεται συνάντηση με Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

hellas_gold_new
BUSINESS

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

tsoukalas_0502_1460-820-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα της «δεξιάς πολυκατοικίας» ο Σαμαράς, λέει το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:10
Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Αναμένεται συνάντηση με Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

1 / 3