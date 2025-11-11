Στη Νέα Υόρκη η Άννα Βίσση – Η έκπληξη στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα (Photos)

Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε η Άννα Βίσση, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, κάνοντας έκπληξη στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα.

Η ερμηνεύτρια θέλησε να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της και να περάσει χαλαρές στιγμές δίπλα στην κόρη και τα εγγόνια της.

Μαμά και κόρη έκαναν βόλτες σε κεντρικές περιοχές της Νέας Υόρκης, απολαμβάνοντας την καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη, χαρούμενη και λαμπερή, απολαμβάνοντας στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα που -όπως έχει πει πολλές φορές- για εκείνη αποτελούν πηγή δύναμης και ηρεμίας.

