LIFESTYLE

11.11.2025 08:31

Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα – Είναι θρασυδειλία και κακία αυτό» (Video)

11.11.2025 08:31
maria-kitsou-new

Για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Ξένια στη σειρά «Να με λες Μαμά» όπου ξεχώρισε για την ερμηνεία της μίλησε η Μαρία Κίτσου, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στα κιλά που πήρε λόγω προβλήματος υγείας.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή “The 2Night Show”, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δέχτηκε σωρεία προσβλητικών μηνυμάτων, κάνοντας λόγο για ανθρωποφαγία.

«Δούλευα τόσο πολύ που δεν πρόλαβα να καταλάβω, να χαρώ και να απολαύσω τίποτα. Είναι σαν να συνέβησαν σε μία άλλη κοπέλα. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, “αυτομαστιγώνομαι” πολύ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία, πέρασα κάποια δύσκολα θέματα με την υγεία μου. Πλέον γύρισα στα φυσιολογικά μου» είπε αρχικά.

«Αντιμετώπισα ένα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας αλλά δυστυχώς έπεσε μια “ανθρωποφαγία” πάνω μου. Απορώ πώς μπορούν και το κάνουν. Μου κάνει εντύπωση πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει, σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται και πόσο δύσκολα νιώθει. Ήταν πολύ σκληρό να αντιμετωπίσω τα σχόλια που δεχόμουν για τα κιλά μου. Αν δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, θα είχα περάσει πολύ δύσκολα. Έγραφαν τρομερά πράγματα στα social media για τα κιλά μου. Βέβαια, κανείς δεν μπήκε επώνυμα να γράψει κάτι, είναι θρασυδειλία και κακία αυτό. Τον Ιούνιο μπήκα στο νοσοκομείο, έμεινα μέσα για 20 μέρες μόνη μου. Ήταν πολύ σκληρό αλλά και διαφωτιστικό εξίσου» πρόσθεσε.

Τέλος, η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε πως το περασμένο καλοκαίρι πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς χρειάστηκε να νοσηλευτεί, επισημαίνοντας ότι από τη δοκιμασία αυτή βγήκε πιο δυνατή.

«Τον Ιούνιο μπήκα στο νοσοκομείο, έμεινα μέσα για 20 μέρες μόνη μου. Ήταν πολύ σκληρό αλλά και διαφωτιστικό εξίσου» ανέφερε.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 08:52
