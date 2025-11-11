search
Κατέρρευσε επί σκηνής η Νοτιοκορεάτισσα σταρ της K-pop, Hyuna – Ανησυχία για την υγεία της (Videos)

11.11.2025 01:05
Ανησυχία για την υγεία της Νοτιοκορεάτισσας σταρ της K-pop, Hyuna, προκάλεσε περιστατικό στο μουσικό φεστιβάλ Waterbomb 2025 στο Μακάο, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να λιποθυμά επί σκηνής, ενώ τραγουδούσε.

Όπως αναφέρει το CNA, η Hyuna ερμήνευε το hit της «Bubble Pop!» όταν ξαφνικά κατέρρευσε την Κυριακή 9/11. Οι χορευτές της έσπευσαν να τη βοηθήσουν, με τη νεαρή τραγουδίστρια να μεταφέρεται εκτός σκηνής από το προσωπικό ασφαλείας, και τη συναυλία της να διακόπτεται.

Αφού συνήλθε, η τραγουδίστρια απευθύνθηκε στους θαυμαστές της μέσω Instagram, ζητώντας συγγνώμη για τη διακοπή της συναυλίας, και διαβεβαιώνοντάς τους ότι είναι καλά στην υγεία της.

Η έντονη πίεση και τα πρότυπα ομορφιάς που επικρατούν στη βιομηχανία της K-pop

Το περιστατικό έχει προκαλέσει την ανησυχία των fans της νεαρής τραγουδίστριας σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, με κάποιους να συνδέουν τη λιποθυμία της με την πρόσφατη ραγδαία απώλεια βάρους της.

Την ίδια ώρα, το συμβάν έχει πυροδοτήσει μία συζήτηση σχετικά με την έντονη πίεση και τα πρότυπα ομορφιάς που επικρατούν στη βιομηχανία της K-pop.

Η Hyuna είχε πρόσφατα αποκαλύψει στο Instagram ότι έχασε 10 κιλά σε έναν μήνα, κάνοντας αυστηρή δίαιτα.

