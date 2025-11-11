search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025
11.11.2025 09:18

Βάσω Λασκαράκη: Η ανάρτηση για τα 12α γενέθλια της κόρης της

11.11.2025 09:18
Τα 12 της χρόνια έκλεισε η κόρη της Βάσως Λασκαράκη και του Γιάννη Τσιμιτσέλη με την ηθοποιό να κάνει μια ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή αυτή μέρα.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της μικρής Εύας στην οποία ποζάρει στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου του Λούβρου, η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε τις πιο θερμές ευχές της για το παιδί της, περιγράφοντάς την παράλληλα ως το πιο αστείο, σαρκαστικό και καυστικό κορίτσι.

«Επίσημη έναρξη σεζόν: “Μαμά, σταμάτα σε παρακαλώ”. Η βασίλισσα του eye-roll και των ατακών μόλις έκλεισε τα 12. Χρόνια πολλά στο πιο αστείο, πιο καυστικό, πιο σαρκαστικό, πιο δικό μου παιδί δεν γίνεται» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της

