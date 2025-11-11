Μαρίνα Σπανού: «Δεν τραγουδούσα στον δρόμο για να μαζέψω λεφτά – Ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα» (Video)

Έναν μικρό απολογισμό της καριέρας της έκανε η Μαρίνα Σπανού αποκαλύπτοντας -μεταξύ άλλων- πώς πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με το τραγούδι.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», η τραγουδίστρια επισήμανε ότι με χαρά θα ξανατραγουδούσε στον δρόμο, αποκαλύπτοντας ότι όταν το ανακοίνωσε πρώτη φορά στους γονείς της, εκείνοι ήταν διστακτικοί.

«Ήμουν μουσικός του δρόμου και θα το ξανάκανα, η Αεροπαγίτου περνάει συχνά από τη σκέψη μου. Προσπαθώ να τη φέρνω στο μυαλό μου, εκεί κατάλαβα ότι ο κόσμος χρειάζεται απλώς μία φωνή και κιθάρα για να νιώσει κάτι. Δεν τραγουδούσα στον δρόμο για να μαζέψω χρήματα, ήμουν ένα 17χρονο κορίτσι που ήθελα να πω τον πόνο μου και να μοιραστώ τα τραγούδια μου. Ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα. Πολλά παιδιά μου στέλνουν ότι τους ενέπνευσα να κάνουν το ίδιο» είπε και πρόσθεσε.

«Εννοείται πως με έχουν περάσει για αδελφή ή σχέση του πατέρα μου, ο οποίος έχει βρει τη συνταγή της… νεότητας. Οι γονείς μου “σκάλωσαν” λίγο όταν τους είπα ότι θα τραγουδήσω στον δρόμο, γιατί ήξεραν την επικινδυνότητα του να έχεις τόσο άμεση επαφή με τον κόσμο»

«Ήταν Τετάρτη, δύο μέρες μετά έδινα το τελευταίο μου μάθημα για τις Πανελλήνιες. Περπατούσα στην Αποστόλου Παύλου και πέτυχα έναν μουσικό να παίζει το αγαπημένο μου τραγούδι του Χατζιδάκι, απέναντι η Ακρόπολη. Την επόμενη μέρα ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο. Στο πρώτο μου live εκεί είχα πει στους γονείς μου να μην έρθουν αλλά ήρθαν. Έκανα 9 ή 10 μικρά live στην Αρεοπαγίτου» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

