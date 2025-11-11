search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 11:16

«Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως θύματα – Η Ιωάννα Τούνη δεν θέλει χρήματα, μόνο την παραδειγματική καταδίκη τους» λέει ο δικηγόρος της (Video)

11.11.2025 11:16
touni-dikigoros-new

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης του revenge porn βρέθηκε χθες (10/11) η Ιωάννα Τούνη. Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο δικηγόρος της influencer, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι προσπαθούν να παρουσιαστούν ως θύματα, ενώ επισήμανε ότι η Ιωάννα Τούνη δεν διεκδικεί χρήματα αλλά δικαίωση και την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων.

«Ζητήσαμε να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών για να μη γίνει ένα σόου. Οι κατηγορούμενοι είναι παρόντες. Αυτό που προκαλεί θλίψη είναι ότι εμφανίζονται ως θύματα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό; Λένε τέτοιους ισχυρισμούς, τους ακούνε οι Εφέτες και η Εισαγγελέας, τους ακούμε εμείς και προσωπικά λέω μέσα μου “Θεέ μου, έχουν συνειδητοποιήσει τι έκαναν;”. Οι κατηγορούμενοι είναι δυο, ο λήπτης και ο άνδρας που συμμετέχει στη συγκεκριμένη παράνομη μαγνητοσκόπηση. Η κυρία Τούνη δεν θέλει χρήματα. Γι’ αυτό και δεν έχει κάνει αγωγή. Θα μπορούσε να κάνει αγωγή για δικοπραξία και να ζητάει χρήματα για ηθική βλάβη. Το μόνο που θέλει είναι την παραδειγματική καταδίκη τους, για να πάει ένα μήνυμα και στις υπόλοιπες γυναίκες και στους υπόλοιπους που μπορεί να έχουν τέτοιες διαθέσεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Ράσελ Κρόου: Ενοχλημένος με τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του – Η ανάρτηση στο «X»

Μαρίνα Σπανού: «Δεν τραγουδούσα στον δρόμο για να μαζέψω λεφτά – Ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα» (Video)

Βάσω Λασκαράκη: Η ανάρτηση για τα 12α γενέθλια της κόρης της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eteoklis-pavlou-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Ετεοκλής Παύλου – «Έβλεπα σε βίντεο στο δικαστήριο τη στιγμή που ξεψυχάω» (Video)

karamelesouzou
ADVERTORIAL

Οι «Καραμέλες Ούζου»: Μια νύχτα, δύο άνθρωποι και ένα τέλος που δεν θα ξεχάσετε στην κωμωδία της χρονιάς – στο Από Μηχανής θέατρο

6730534
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Άρχισε η συνάντηση με τον Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:28
eteoklis-pavlou-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Ετεοκλής Παύλου – «Έβλεπα σε βίντεο στο δικαστήριο τη στιγμή που ξεψυχάω» (Video)

karamelesouzou
ADVERTORIAL

Οι «Καραμέλες Ούζου»: Μια νύχτα, δύο άνθρωποι και ένα τέλος που δεν θα ξεχάσετε στην κωμωδία της χρονιάς – στο Από Μηχανής θέατρο

6730534
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Άρχισε η συνάντηση με τον Τσιάρα

1 / 3