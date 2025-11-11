«Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως θύματα – Η Ιωάννα Τούνη δεν θέλει χρήματα, μόνο την παραδειγματική καταδίκη τους» λέει ο δικηγόρος της (Video)

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης του revenge porn βρέθηκε χθες (10/11) η Ιωάννα Τούνη. Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο δικηγόρος της influencer, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι προσπαθούν να παρουσιαστούν ως θύματα, ενώ επισήμανε ότι η Ιωάννα Τούνη δεν διεκδικεί χρήματα αλλά δικαίωση και την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων.

«Ζητήσαμε να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών για να μη γίνει ένα σόου. Οι κατηγορούμενοι είναι παρόντες. Αυτό που προκαλεί θλίψη είναι ότι εμφανίζονται ως θύματα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό; Λένε τέτοιους ισχυρισμούς, τους ακούνε οι Εφέτες και η Εισαγγελέας, τους ακούμε εμείς και προσωπικά λέω μέσα μου “Θεέ μου, έχουν συνειδητοποιήσει τι έκαναν;”. Οι κατηγορούμενοι είναι δυο, ο λήπτης και ο άνδρας που συμμετέχει στη συγκεκριμένη παράνομη μαγνητοσκόπηση. Η κυρία Τούνη δεν θέλει χρήματα. Γι’ αυτό και δεν έχει κάνει αγωγή. Θα μπορούσε να κάνει αγωγή για δικοπραξία και να ζητάει χρήματα για ηθική βλάβη. Το μόνο που θέλει είναι την παραδειγματική καταδίκη τους, για να πάει ένα μήνυμα και στις υπόλοιπες γυναίκες και στους υπόλοιπους που μπορεί να έχουν τέτοιες διαθέσεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

