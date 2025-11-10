Τούνη: Σήμερα η δίκη για την υπόθεση revenge porn – «Θέλω τιμωρία για τους ανθρώπους που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν» (Videos)

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων εκδικάζεται σήμερα (10/11) η υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Η δίκη αποφασίστηκε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κάτι που είχε ζητήσει η πλευρά της Ιωάννας Τούνη, με τον δικηγόρο της να υποστηρίζει ότι «δεν θα επιτρέψουν να γίνει η δίκη reality».

Την influencer συνόδευσαν στα δικαστήρια, ο νέος της σύντροφος και δυο φίλες της.

Η υπόθεση revenge porn

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρίτα άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Η Ιωάννα Τούνη είχε μιλήσει δημοσίως για την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως της προκάλεσε μεγάλη ηθική βλάβη.

Η δίκη είχε αναβληθεί, στο παρελθόν, λόγω απουσίας μαρτύρων.

«Θέλω τιμωρία για τους ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή»

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Ιωάννα Τούνη ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, ενώ δήλωσε πως θα ήθελε η δίκη να ξεκινήσει και να μην υπάρξει νέα αναβολή.

Φθάνοντας στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, η Ιωάννα Τούνη έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι μοναδικό της μέλημα είναι η απόδοση δικαιοσύνης και η τιμωρία των ανθρώπων που θέλησαν να τη βλάψουν.

«Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή» τόνισε.

«Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική μέρα για μένα, δίνω έναν πολύ μεγάλο αγώνα και θέλω να μου δώσετε θετική ενεργεία», είπε μέσα από ένα story της στο Instagram, απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους.

