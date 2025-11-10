search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 12:14

Τούνη: Σήμερα η δίκη για την υπόθεση revenge porn – «Θέλω τιμωρία για τους ανθρώπους που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν» (Videos)

10.11.2025 12:14
touni-dikastirio-new

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων εκδικάζεται σήμερα (10/11) η υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Η δίκη αποφασίστηκε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κάτι που είχε ζητήσει η πλευρά της Ιωάννας Τούνη, με τον δικηγόρο της να υποστηρίζει ότι «δεν θα επιτρέψουν να γίνει η δίκη reality».

Την influencer συνόδευσαν στα δικαστήρια, ο νέος της σύντροφος και δυο φίλες της.

Η υπόθεση revenge porn

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρίτα άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Η Ιωάννα Τούνη είχε μιλήσει δημοσίως για την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως της προκάλεσε μεγάλη ηθική βλάβη.

Η δίκη είχε αναβληθεί, στο παρελθόν, λόγω απουσίας μαρτύρων.

«Θέλω τιμωρία για τους ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή»

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Ιωάννα Τούνη ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, ενώ δήλωσε πως θα ήθελε η δίκη να ξεκινήσει και να μην υπάρξει νέα αναβολή.

Φθάνοντας στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, η Ιωάννα Τούνη έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι μοναδικό της μέλημα είναι η απόδοση δικαιοσύνης και η τιμωρία των ανθρώπων που θέλησαν να τη βλάψουν.

«Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή» τόνισε.

«Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική μέρα για μένα, δίνω έναν πολύ μεγάλο αγώνα και θέλω να μου δώσετε θετική ενεργεία», είπε μέσα από ένα story της στο Instagram, απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους.

Διαβάστε επίσης:

Καταιγίδα σαρώνει στην Αττική – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Αναστάτωση στον Βόλο: Μαθητής βρέθηκε χτυπημένος στο κεφάλι μέσα σε προαύλιο Λυκείου

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες Τούρκοι συρρέουν για την επέτειο του θανάτου του Κεμάλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
shutdown-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: Πάνω από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο – Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι απλήρωτοι

antonis_samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»

paramount_1011_1920-1080_new
MEDIA

Paramount: Αθρόες απολύσεις στα τηλεοπτικά δίκτυά της, απόρροια της συγχώνευσης με την Skydance

zohran-mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

«Αριστερός Τραμπ», «τρελός κομμουνιστής»; Οι πολιτικές και η καμπάνια που έδωσαν στον Μαμντάνι τα «κλειδιά» της Νέας Υόρκης

xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση των 1.000 καμερών στους δρόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:19
shutdown-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: Πάνω από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο – Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι απλήρωτοι

antonis_samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»

paramount_1011_1920-1080_new
MEDIA

Paramount: Αθρόες απολύσεις στα τηλεοπτικά δίκτυά της, απόρροια της συγχώνευσης με την Skydance

1 / 3