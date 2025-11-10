Καταιγίδα σάρωσε την Αττική, απροσπέλαστοι κεντρικοί δρόμοι – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Καταιγίδα σάρωσε την Αττική, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζεται στην πρωτεύουσα.

Λίγο νωρίτερα έβρεξε έντονα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, το Περιστέρι, την Πετρούπολη, το Χαϊδάρι, τα Βίλια, τον Ασπρόπυργο, την Καλλιθέα, τα Πατήσια, το Παλαιό Φάληρο, τον Κορυδαλλό και τη Νίκαια.

Αυτή την ώρα οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, από Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Λεωφόρο Σχιστού αλλά και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισίας, από το «Δαχτυλίδι» μέχρι το ύψος Χαλανδρίου.



Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία Αττικής, τα σημαντικότερα προβλήματα από την καταιγίδα εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ιδιαίτερα στην οδό ­Τζαβέλλα και Δεληγιώργη.



Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν συσσώρευση υδάτων σε δρόμους, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Είναι ενδεικτικό ότι στον λόφο του Στρέφη έχουν δημιουργηθεί περιμετρικά μικροί καταρράκτες που φέρνουν με ορμή νερό στο οδόστρωμα, ενώ στο Παγκράτι οι δρόμοι μοιάζουν με ποτάμια.

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19, το οποίο εκδόθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ώρου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τσατραφύλλιας: Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα το επόμενο τρίωρο στην Αττική

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά ο μετεωρολόγος Πάνος Τσατραφύλλιας, ο οποίος προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την Αττική μέσα στις επόμενες τρεις ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά θυελλώδεις ανέμους.

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια τη Δευτέρα 10/11

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τη Δευτέρα 10/11 αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας προς την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11. Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (10/11) αναμένουμε:

– Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

– Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.

– Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

– Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για τη Δευτέρα 10/11/2025

