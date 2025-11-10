search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 12:01

Καταιγίδα σάρωσε την Αττική, απροσπέλαστοι κεντρικοί δρόμοι – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

10.11.2025 12:01
broxi new

Καταιγίδα σάρωσε την Αττική, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζεται στην πρωτεύουσα.

Λίγο νωρίτερα έβρεξε έντονα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, το Περιστέρι, την Πετρούπολη, το Χαϊδάρι, τα Βίλια, τον Ασπρόπυργο, την Καλλιθέα, τα Πατήσια,  το Παλαιό Φάληρο, τον Κορυδαλλό και τη Νίκαια.

Αυτή την ώρα οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, από Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Λεωφόρο Σχιστού αλλά και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισίας, από το «Δαχτυλίδι» μέχρι το ύψος Χαλανδρίου. 

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία Αττικής, τα σημαντικότερα προβλήματα από την καταιγίδα εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ιδιαίτερα στην οδό ­Τζαβέλλα και Δεληγιώργη.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν συσσώρευση υδάτων σε δρόμους, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. 

Είναι ενδεικτικό ότι στον λόφο του Στρέφη έχουν δημιουργηθεί περιμετρικά μικροί καταρράκτες που φέρνουν με ορμή νερό στο οδόστρωμα, ενώ στο Παγκράτι οι δρόμοι μοιάζουν με ποτάμια.

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19, το οποίο εκδόθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ώρου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τσατραφύλλιας: Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα το επόμενο τρίωρο στην Αττική 

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά ο μετεωρολόγος Πάνος Τσατραφύλλιας, ο οποίος προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την Αττική μέσα στις επόμενες τρεις ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά θυελλώδεις ανέμους.

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια τη Δευτέρα 10/11

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τη Δευτέρα 10/11 αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας προς την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11. Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (10/11) αναμένουμε:

– Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

– Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.

– Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

– Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για τη Δευτέρα 10/11/2025

Διαβάστε επίσης

Αναστάτωση στον Βόλο: Μαθητής βρέθηκε χτυπημένος στο κεφάλι μέσα σε προαύλιο Λυκείου

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες Τούρκοι συρρέουν για την επέτειο του θανάτου του Κεμάλ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
shutdown-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: Πάνω από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο – Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι απλήρωτοι

antonis_samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»

paramount_1011_1920-1080_new
MEDIA

Paramount: Αθρόες απολύσεις στα τηλεοπτικά δίκτυά της, απόρροια της συγχώνευσης με την Skydance

zohran-mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

«Αριστερός Τραμπ», «τρελός κομμουνιστής»; Οι πολιτικές και η καμπάνια που έδωσαν στον Μαμντάνι τα «κλειδιά» της Νέας Υόρκης

xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση των 1.000 καμερών στους δρόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:26
shutdown-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: Πάνω από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο – Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι απλήρωτοι

antonis_samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»

paramount_1011_1920-1080_new
MEDIA

Paramount: Αθρόες απολύσεις στα τηλεοπτικά δίκτυά της, απόρροια της συγχώνευσης με την Skydance

1 / 3