Αναστάτωση στον Βόλο: Μαθητής Λυκείου βρέθηκε χτυπημένος στο κεφάλι σε προαύλιο σχολείου

Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν σχετικά με τον τραυματισμό ενός μαθητή Λυκείου στο προαύλιο σχολικού συγκροτήματος του Βόλου, ο οποίος βρέθηκε χτυπημένος στο κεφάλι.

Οι φωνές του παιδιού που ζητούσε βοήθεια, προκάλεσαν συναγερμό λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε περαστικούς που ειδοποίησαν ασθενοφόρο και την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με τον μαθητή να εντοπίζεται στο προαύλιο του 1ου Λυκείου Βόλου, στο Παγκύπριο σχολικό συγκρότημα.

Ο μαθητής τραυματίστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με περαστικούς να ακούνε τις φωνές του και να ενημερώνουν αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον νεαρό για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με το thenewspaper, οι αρχές ερευνούν το πώς εισήλθε στο σχολείο τη νύχτα, καθώς και τους λόγους που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο προαύλιο.

Επίσης εξετάζεται πώς χτύπησε ο ανήλικος στο σχολικό συγκρότημα. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

