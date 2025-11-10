search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:55
ΕΛΛΑΔΑ

10.11.2025 10:55

Δημήτρης Λιγνάδης: Αναβλήθηκε για τον Ιούνιο η δίκη του στο Εφετείο

10.11.2025 10:55
dimitris_lignadis_efeteio

Αναβολή για τις 5 Ιουνίου 2026 πήρε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα συνοδευόμενος από τον αδερφό του, ενώ ύστερα από σχετικό αίτημα, η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος στο πρόσωπο των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορουμένου

Σημειώνεται ότι σε πρώτο βαθμό ο σκηνοθέτης και ηθοποιός είχε κριθεί -κατά πλειοψηφία- ένοχος για δυο από τους τέσσερις βιασμούς (δυο 17χρονων νεαρών το 2015) για τους οποίους δικάστηκε και του επιβλήθηκε, κατά συγχώνευση, κάθειρξη 12 ετών.

Μάλιστα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τού είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να βρεθεί εκτός φυλακής, την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο καλείται να εξετάσει από την αρχή την υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά τριών αγοριών και συγκεκριμένα η ασκηθείσα έφεση θέτει ζητήματα τόσο ουσίας -αναφορικά με την απαλλαγή του Δημήτρη Λιγνάδη σχετικά με έναν ανήλικο- όσο και ύψους της ποινής που επιβλήθηκε για τους δύο βιασμούς για τους οποίους κρίθηκε ένοχος.

