Χαλκίδα: Silver Alert για την εξαφάνιση 27χρονου – Πού εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά την εξαφάνιση ενός 27χρονου άνδρα από τη Χαλκίδα από την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Μάλιστα, υπήρξε και έκδοση του Silver Alert για τον εντοπισμό του ήρθε αργά το βράδυ της Κυριακής, ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους οικείους του.

Το όχημά του εντοπίστηκε στα Βίλια Αττικής, γεγονός που περιπλέκει τις έρευνες των Αρχών.

Ο 27χρονος έχει σκούρα καστανά κοντά μαλλιά με ελαφριά μετωπική φαλάκρα, καστανά μάτια, ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατης σωματοδομής και φέρει μούσι και μουστάκι σκούρου καστανού χρώματος. Έχει επίσης τατουάζ τύπου «μανίκι» στο αριστερό του χέρι, το οποίο περιλαμβάνει δύο τριαντάφυλλα, ένα αστέρι και γράμματα.

Την ημέρα που χάθηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο τζιν παντελόνι τύπου cargo και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. Όποιος γνωρίζει κάτι ή έχει δει τον νεαρό, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Εθνική Γραμμή SOS 1065 ή με τις Αρχές.

