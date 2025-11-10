Χαλκίδα: Προφυλακίστηκαν και οι άλλοι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ

Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού για το επεισόδιο στη Χαλκίδα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ.

Με σύμφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, οι τέσσερις οπαδοί κατηγορούνται πως εμπλέκονται στη δολοφονία του 20χρονου Μάριου Ρουμπή, την περασμένη Δευτέρα.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι τρεις από τους τέσσερις οπαδούς της ΑΕΚ που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο άτυχος 20χρονος δέχθηκε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, τραύματα που αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Η αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση των δύο οχημάτων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, ενώ σε παρακείμενο χωράφι εντοπίστηκε ένα στυλιάρι που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε στο φονικό και πετάχτηκε στη συνέχεια.

Διαβάστε επίσης:

Χρυσοχοΐδης για Βορίζια: Η αστυνομία δεν θα αφήσει τους νταήδες και τους μαφιόζους

Καιρός: Προειδοποίηση από τον Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε Άρτα, Ιόνιο και Λακωνία – Πότε θα βρέξει στην Αττική

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο για έναν μήνα – Ταλαιπωρία και φόβοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος