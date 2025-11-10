search
ΕΛΛΑΔΑ

10.11.2025 10:34

Χαλκίδα: Προφυλακίστηκαν και οι άλλοι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ

10.11.2025 10:34
Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού για το επεισόδιο στη Χαλκίδα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ. 

Με σύμφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, οι τέσσερις οπαδοί κατηγορούνται πως εμπλέκονται στη δολοφονία του 20χρονου Μάριου Ρουμπή, την περασμένη Δευτέρα.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό. 

Στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι τρεις από τους τέσσερις οπαδούς της ΑΕΚ που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο άτυχος 20χρονος δέχθηκε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, τραύματα που αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Η αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση των δύο οχημάτων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, ενώ σε παρακείμενο χωράφι εντοπίστηκε ένα στυλιάρι που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε στο φονικό και πετάχτηκε στη συνέχεια.

