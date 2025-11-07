search
ΕΛΛΑΔΑ

07.11.2025 20:23

Προφυλακιστέοι οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Μάριου στη Χαλκίδα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Μάριος Ρούμπης. Οι άλλοι τέσσερις θα οδηγηθούν στον Ανακριτή αύριο Σάββατο (8/11).

Οι τρεις οδηγήθηκαν στον Ανακριτή λίγο μετά τις 9.00 και η απολογία τους διήρκησε μέχρι το απόγευμα. Κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα προφυλακιστέοι.

Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

7 μαχαιριές στη σορό του Μάριου

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 20χρονου Μάριου εντόπισε 7 μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο.

