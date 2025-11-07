Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 48χρονος ξάδελφος του Φανούρη Καργάκη – Αρνείται τις κατηγορίες

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (10/11) πήρε ο 48χρονος ξάδελφος του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας, για το μακελειό στα Βορίζια.

Ο 48χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο δεύτερος «πρωταγωνιστής» του βίντεο με το καλάσνικοφ, στο οποίο παρουσιάζεται ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώπιον Εισαγγελέα και ανακρίτριας, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με το creta24.gr.

Σύμφωνα με το patris.gr, σε βάρος του 48χρονου, ο οποίος είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Ο 48χρονος ορκίστηκε στην τιμή του ότι δεν έχει αξιόποινη συμμετοχή

Ο 48χρονος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως δεν είχε καμία εμπλοκή στο μακελειό στα Βορίζια. «Με διαβεβαίωσε στην τιμή και την υπόληψή του, ορκίστηκε ότι δεν έχει καμία αξιόποινη συμμετοχή, καμία συμμετοχή που να παραπέμπει σε ποινική ευθύνη», είπε ο δικηγόρος του, Άγγελος Ζερβός, ο οποίος επισήμανε, μιλώντας στο Mega, ότι ο εντολέας του είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος τόσο στην οικογένειά του όσο και στα κοινά.

«Έχουμε μιλήσει τηλεφωνικώς, όχι από κοντά. Έχω μία γενική εντολή, δεν έχω λάβει γνώση του υλικού της υπόθεσης. Το βίντεο που δείχνετε στην εκπομπή σας, δεν έχω άποψη για αυτό, δεν μπορώ να βεβαιώσω ούτε να διαψεύσω το θέμα» τόνισε ο δικηγόρος του 48χρονου.

Αρνείται τις κατηγορίες και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Την ίδια ώρα, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη αρνείται τις κατηγορίες για τη συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια που κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του Θεονύμφη Μπέρκη, ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό του στο βίντεο που έχει δει το «φως» της δημοσιότητας και σύμφωνα με την αστυνομία τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

«Το βίντεο δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να κατηγορήσει ένας άνθρωπο, ειδικά με τέτοιας βαρύτητας άσκηση ποινικής δίωξης. Φαίνονται δύο φιγούρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μπέρκη.

Όπως είπε κ. Μπέρκη, ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θανόντα, έχει ήδη πει στις αρχές πού ήταν και τι έκανε στη διάρκεια του ένοπλου επεισοδίου.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο: Οδηγός με Mclaren έκανε γκαζιές και αστυνομικός που τον σταμάτησε του είπε «πάτα το!» (Video)

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι κατηγορούμενοι στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση