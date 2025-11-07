search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 17:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 17:20

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι κατηγορούμενοι στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση

07.11.2025 17:20
opekepe 22- new

Νέοι κατηγορούμενοι προστίθενται στη δικογραφία των 37 υπολόγων για δράση εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήδη δύο νέα πρόσωπα, που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πέρασαν το κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή για απολογίες.

Με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως, οι δύο, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άντρα και μία γυναίκα, που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων. Τα ποσά αφορούν για τον πρώτο 15 χιλιάδες ευρώ, ενώ για την γυναίκα 500 ευρώ. Οι δύο απολογούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι εξαπατήθηκαν.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθουν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και άλλοι κατηγορούμενοι, πρόσωπα που δεν συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. 

Να σημειωθεί ότι δεκατρείς κατηγορούμενοι, για κρίσιμο ρόλο στη δράση τής κατά την δικογραφία εγκληματικής οργάνωσης, έχουν οδηγηθεί στην φυλακή, μία κατηγορούμενη τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ είκοσι τρείς έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους ή χωρίς.

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών – Καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται

Το εντυπωσιακό μετέωρο που φώτισε τον ουρανό της Αττικής – Η ανάρτηση Κολυδά (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia dikastiria 48xronos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 48χρονος ξάδελφος του Φανούρη Καργάκη – Αρνείται τις κατηγορίες

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε δύο άτομα για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα

mak laren odigos astynomikos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με Mclaren έκανε γκαζιές και αστυνομικός που τον σταμάτησε του είπε «πάτα το!» (Video)

metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

opekepe 22- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι κατηγορούμενοι στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 17:57
vorizia dikastiria 48xronos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 48χρονος ξάδελφος του Φανούρη Καργάκη – Αρνείται τις κατηγορίες

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε δύο άτομα για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα

mak laren odigos astynomikos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με Mclaren έκανε γκαζιές και αστυνομικός που τον σταμάτησε του είπε «πάτα το!» (Video)

1 / 3