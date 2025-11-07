Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών – Καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται

Καταθέσεις ύψους άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών, αποτελούμενου από δύο εγκληματικές οργανώσεις, που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ, με 51 άτομα να κατηγορούνται και έντεκα να έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται τον Μάρτιο, μετά από ανώνυμη καταγγελία για τον εν λόγω αστυνομικό.

Μετά από σύσταση ειδικής ομάδας, διαπιστώθηκε ότι ο αστυνομικός παρουσίασε ύποπτη οικονομική δραστηριότητα με ροή μεγάλων χρηματικών ποσών, καθώς και επικοινωνίες, με περιεχόμενο που σχετίζεται με συναλλαγές ναρκωτικών ουσιών.

Άμεσα τέθηκαν σε καθεστώς τεχνικής επιτήρησης–επισύνδεσης οι τηλεφωνικές συνδέσεις των συνομιλητών του, γεγονός που οδήγησε την έρευνα στην αποκάλυψη της παράνομης δράσης του αστυνομικού και του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών.

Η «χρυσή» ζωή του υπαρχιφύλακα που συνελήφθη

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, ο υπαρχιφύλακας, ο οποίος υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα Νέας Ιωνίας, παρείχε υποστήριξη στον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, ενώ, μάλιστα, του έβρισκε και νέους «πελάτες».

Ο ίδιος προμηθευόταν συστηματικά ποσότητες κοκαΐνης από τον αρχηγό του κυκλώματος, μέρος των οποίων στη συνέχεια διακινούσε.

Η άρση του τραπεζικού απορρήτου οδήγησε σε μεγαλύτερες αποκαλύψεις, αφού διαπιστώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα από την 01-01-2025 έως και τις 09-10-2025, οι μισθοδοσίες του από την Ελληνική Αστυνομία ανήλθαν στο ποσό των 12.534,21 ευρώ, όμως, οι συνολικές πιστώσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ξεπέρασαν τις 602.000 ευρώ.

Παράλληλα, προέκυψε πως εντός των φορολογικών ετών 2023 και 2024 προέβη σε αγορές με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ύψους 161.177,40 ευρώ και 127.912,26 ευρώ αντίστοιχα, τη στιγμή που το σύνολο των μισθοδοσιών του ανερχόταν σε 15.917,93 ευρώ και 17.670,44 ευρώ, αντίστοιχα.

Πώς δρούσε το μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών

Στο πλαίσιο της έρευνας ήρθαν στο «φως» στοιχεία για το πώς λειτουργούσαν οι εγκληματικές ομάδες.

Σε ό,τι αφορά στην πρώτη εγκληματική οργάνωση, η οποία διακινούσε κυρίως κοκαΐνη, έγινε γνωστό ότι τα μέλη της τοποθετούσαν ναρκωτικές ουσίες σε κρυψώνες, για παράδειγμα κάτω από σέλες δικύκλων των πελατών τους, μέσα σε μπαγκαζιέρες, ρεζερβουάρ αυτοκινήτων, σε τουαλέτες καφετέριας, καθώς και σε γραμματοκιβώτια οικιών και κάδους απορριμμάτων, έχοντας πρώτα συνεννοηθεί με τον εκάστοτε «πελάτη» για να τα παραλάβει.

Για τους «πελάτες» εκτός νομού Αττικής, η οργάνωση χρησιμοποιούσε υπηρεσίες ταχυδρομικών πακέτων–δεμάτων με εταιρείες ταχυμεταφορών για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, εκτιμάται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πωλούσαν στους τελικούς χρήστες–«πελάτες» το γραμμάριο της κοκαΐνης έναντι 80 έως 100 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης της κοκαΐνης σε πετρώδη μορφή, «κρακ», την οποία παρασκεύαζαν τα μέλη της οργάνωσης, ανερχόταν σε 70 ευρώ το γραμμάριο.

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο δράσης της δεύτερης εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας διακινούσαν κυρίως ακατέργαστη κάνναβη, προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο διαμέρισμα στο κέντρο των Αθηνών, επί της οδού Φαβιέρου, όπου είχαν αποθηκευμένες ναρκωτικές ουσίες, ενώ κύριο σημείο πώλησης ήταν ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Λαρίσης.

Οι «κωδικοί»

Τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, για να μη γίνονται αντιληπτοί χρησιμοποιούσαν και λέξεις-«κλειδιά», όπως «κουτσό», «σομί» (μισή δόση ναρκωτικής ουσίας), «Σκωτσέζικα», «κλειδιά», «καφές», «σαπούνι» = ναρκωτικές ουσίες, «πέντε μηδέν» = αναφερόμενη χρηματική αξία, «Σαλάτα», «φου», «γκρέκο» = ακατέργαστη κάνναβη, «Λάκτα» = κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), «παίξιμο», «φρεσκάρισμα» = προμήθεια με ναρκωτικές ουσίες, «καλαμάκι μπόλιβαρ», «παϊδάκι», «σούπα», «πλακάκι» «τιμολόγιο», «γλυκό», «κανταΐφι», «γαλακτομπούρεκο» = κοκαΐνη, «βραστό», «πορσελάνη», «μαγειρίτσα», «κοτρόνι», «ψημένο», «φρεσκοψημένο» = κοκαΐνη σε μορφή βράχου (crack) για χρήση ως «φρίμπα», «Γράμμα», «τετραγωνικά» = γραμμάριο, «πάτημα», «πυροβολισμός» = χρήση της ναρκωτικής ουσίας, «Ζάνι» = δισκίο του φαρμακευτικού σκευάσματος Zanax.

Τι εντόπισαν οι Αρχές στις έρευνες στις οικίες και τα οχήματα των συλληφθέντων

Το πρωί της Τετάρτης, σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ, ακολούθως διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες και τα οχήματά τους, κατά τις οποίες ανευρέθησαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

412 γραμμάρια κοκαΐνης

1.513 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας

Το συνολικό χρηματικό ποσό των 33.355€ ευρώ

Ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών (τρίφτες, μπονκ κ.λπ.)

Συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Ιδιόχειρες σημειώσεις

1 επιβατηγό αυτοκίνητο και 6 δίκυκλες μοτοσικλέτες

