Νέα βίντεο δείχνουν στιγμές από το μακελειό στα Βορίζια – Οι έρευνες για τα όπλα της αιματηρής σύγκρουσης συνεχίζονται

Οι έρευνες για τη θανατηφόρα συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του topontiki.gr εκτός από το βίντεο που εμφανίζει άτομο της οικογένειας Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα, υπάρχουν και άλλα βίντεο από στιγμές της αιματηρής επίθεσης του περασμένου Σαββάτου.

Τα βίντεο αυτά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται σε κινητά μελών των δυο οικογενειών τα οποία πιθανόν να κληθούν τις επόμενες ημέρες να καταθέσουν στην αστυνομία όπου και θα δώσουν το υλικό αυτό. Την ίδια στιγμή άφαντα παραμένουν τα όπλα που συμμετείχαν στην συμπλοκή.

Στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα 27 έρευνες σε οικίες, 21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους, 17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν, καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Η έρευνα για την ταυτοποίηση του βομβιστή συνεχίζεται και ενδεχομένως σύντομα να υπάρξουν εξελίξεις.

Ήδη οι δυο τραυματίες από την οικογένεια Φραγκιαδάκη έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενα μετά τις απολογίες τους, ενώ οι προσαγωγές υπόπτων διαδέχονται η μία την άλλη. Μόνο χθες πραγματοποιήθηκαν πέντε επιχειρήσεις της αστυνομίας σε Βορίζια και Ζαρό, που οδήγησαν σε έξι προσαγωγές και μία σύλληψη.

Συνελήφθη ο ξάδελφος του γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είναι το άτομο που φέρεται στο βίντεο με τους πυροβολισμούς να βρίσκεται δίπλα στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη ο οποίος έχει συλληφθεί. Είναι το άτομο που φέρεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ προς την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, πυρά από τα οποία σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Μέχρι σήμερα οι αρχές έχουν προχωρήσει και στη σύλληψη τεσσάρων αδελφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ενός 30χρονου ξαδέλφου τους, ενώ από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη έχουν συλληφθεί ο γαμπρός του 39χρονου και ένας ακόμη συγγενής, όπως προαναφέρθηκε.

Τα τρία αδέλφια του 25χρονου τραυματία, που βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος, αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις το πρωί της Δευτέρας, ημέρα κατά την οποία θα απολογηθεί και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι όσοι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής αρνούνται ότι συμμετείχαν στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιοι ήταν τα θύματα της επίθεσης και όχι οι δράστες.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται τα πρώτα πορίσματα των βαλλιστικών εξετάσεων στους κάλυκες και στα όπλα που έχουν εντοπιστεί. Ωστόσο, παραμένουν άφαντα τα όπλα της αιματηρής σύγκρουσης και συγκεκριμένα το καλάσνικοφ που φέρεται να κρατούσε ο γαμπρός του 39χρονου, καθώς και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία του Φανούρη. Δεν έχει εντοπιστεί επίσης ούτε το καλάσνικοφ ούτε το πιστόλι που εκτιμάται ότι είχε μαζί του ο 39χρονος κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Το κατώφλι της αστυνομίας πέρασε πριν από λίγη ώρα συγγενής του Φανούρη Καργάκη ο οποίος κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού για άλλη παλαιότερη υπόθεση για συμπληρωματική κατάθεση.

