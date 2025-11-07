search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 15:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 14:31

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε αν δεν έχετε βγάλει ήδη

07.11.2025 14:31
proswpikos_arithmos-1536×864

Αυτόματα αποκτούν πλέον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) οι πολίτες που δεν τον είχαν εκδώσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2025, οπότε και έληξε η δίμηνη παράταση που είχε δοθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η απόδοση ΠΑ υλοποιείται σταδιακά και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες. Ήδη από χθες 5 εκατ. πολίτες έχουν λάβει ΠΑ με αυτό τον τρόπο.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της μετάβασης σε ένα ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης για τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο και η βελτίωση της εξυπηρέτησής τους.

Οι πολίτες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr) και έχουν δηλώσει τη συγκατάθεσή τους για επικοινωνία, ενημερώνονται για την απόδοση ΠΑ μέσω της Θυρίδας Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet, καθώς και μέσω email.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρουν τον ΠΑ τόσο ψηφιακά στην εφαρμογή pa.gov.gr, στο Gov.gr Wallet, όσο και μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

O Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές των πολιτών για το Δημόσιο, καταργώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών.

Η χρήση του είναι προαιρετική και δεν αποτελεί μέσο πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή σε προσωπικά δεδομένα. Ο ΠΑ χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο και δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Επισημαίνεται ότι 2.651.632 πολίτες είχαν εκδώσει ΠΑ από τις 3 Ιουνίου μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο μπορούσαν να εκδώσουν ΠΑ στο pa.gov.gr με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ.

Από το σύνολο των προαναφερόμενων ΠΑ, οι 226.000 εκδόθηκαν μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και οι 844 μέσω Προξενικών Αρχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη 601.000 νέες αστυνομικές ταυτότητες έχουν εκδοθεί με την αναγραφή του ΠΑ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων εντοπίστηκαν 839.115 διαφορές στην αναγραφή των στοιχείων πολιτών μεταξύ βασικών μητρώων του Δημοσίου, 132.647 περιπτώσεις πολυεγγραφών και 11.426 περιπτώσεις κενών ή μη έγκυρων τιμών.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διόρθωσής τους, προκειμένου να επιτευχθεί η συνέπεια των στοιχείων σε όλα τα βασικά μητρώα.

Επίσης, σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, αναπτύχθηκε μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης παλαιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για 27.171 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός», είπε ο παππούς Φραγκιαδάκης (video)

Κάθειρξη 8 ετών σε καθηγητή του ΤΕΙ Σερρών που έπαιρνε «φακελάκι» για να περάσει τους σπουδαστές – Καταδικάστηκαν και ιδιοκτήτες φροντιστηρίου

Θεσσαλονίκη: Μπαράζ βανδαλισμών σε σχολεία του Δήμου Καλαμαριάς (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israil viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατ’οίκον περιορισμό η πρώην στρατιωτική εισαγγελέας του Ισραήλ μετά τη διαρροή βίντεο με τον ομαδικό βιασμό Παλαιστινίου

astynomikos_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών – Καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται

marinos-skandamis_1311_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκανδάμης για οπλοκατοχή: Φέρετε και μια διάταξη για τον κάθε Άδωνι Γεωργιάδη

sergey_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο διαψεύδει τις φήμες για αποπομπή του Σεργκέι Λαβρόφ – Οι απουσίες που προκάλεσαν ερωτήματα

meteoritis_0711_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό μετέωρο που φώτισε τον ουρανό της Αττικής – Η ανάρτηση Κολυδά (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 15:57
israil viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατ’οίκον περιορισμό η πρώην στρατιωτική εισαγγελέας του Ισραήλ μετά τη διαρροή βίντεο με τον ομαδικό βιασμό Παλαιστινίου

astynomikos_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών – Καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται

marinos-skandamis_1311_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκανδάμης για οπλοκατοχή: Φέρετε και μια διάταξη για τον κάθε Άδωνι Γεωργιάδη

1 / 3