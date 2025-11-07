search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 16:00
ΕΛΛΑΔΑ

07.11.2025 14:19

Βορίζια: «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός», είπε ο παππούς Φραγκιαδάκης (video)

fragkiadakis_0711_1460-820_new

«Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Μόνο με γάμο, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;», είπε ο κ. Γιάννης Φραγκιαδάκης, ένας παππούς της μίας οικογένειας που εμπλέκεται στο μακελειό στα Βορίζια και είναι παντρεμένος με γυναίκα της άλλης οικογένειας, των Καργάκηδων.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Φραγκιαδάκης είπε πως «φοβάται» για τα χειρότερα, ζήτησε μόνιμη παρουσία της αστυνομίας στο χωριό και δήλωσε και ότι η μόνη λύση για να τελειώσει η βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες «είναι η παντρειά»

«Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο… Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει δύο παιδιά των Φραγκιαδάκηδων και να πού κατέληξαν πάλι τα πράγματα. Μόνο με γάμο, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;», είπε χαρακτηριστικά. 

Παράλληλα, ο κ. Φραγκιαδάκης παρουσιάστηκε βέβαιος ότι οι αρχές έχουν γνώση για τη διακίνηση όπλων.

«Λες να μην το ξέρουν οι αρχές ότι τα όπλα τα φέρνουνε απέξω; Που τα σάζουνε (φτιάχνουνε); Στην Κρήτη; Δεν έχει εργοστάσιο η Κρήτη να φτιάχνει όπλα. Το ξέρουν όλοι, εις γνώση τους μπαίνουν τα όπλα στην Κρήτη, τα κονομάνε και αυτοί», είπε χαρακτηριστικά.

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί

israil viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατ’οίκον περιορισμό η πρώην στρατιωτική εισαγγελέας του Ισραήλ μετά τη διαρροή βίντεο με τον ομαδικό βιασμό Παλαιστινίου

astynomikos_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών – Καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται

marinos-skandamis_1311_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκανδάμης για οπλοκατοχή: Φέρετε και μια διάταξη για τον κάθε Άδωνι Γεωργιάδη

sergey_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο διαψεύδει τις φήμες για αποπομπή του Σεργκέι Λαβρόφ – Οι απουσίες που προκάλεσαν ερωτήματα

froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

