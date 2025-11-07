Βορίζια: «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός», είπε ο παππούς Φραγκιαδάκης (video)

«Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Μόνο με γάμο, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;», είπε ο κ. Γιάννης Φραγκιαδάκης, ένας παππούς της μίας οικογένειας που εμπλέκεται στο μακελειό στα Βορίζια και είναι παντρεμένος με γυναίκα της άλλης οικογένειας, των Καργάκηδων.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Φραγκιαδάκης είπε πως «φοβάται» για τα χειρότερα, ζήτησε μόνιμη παρουσία της αστυνομίας στο χωριό και δήλωσε και ότι η μόνη λύση για να τελειώσει η βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες «είναι η παντρειά».

«Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο… Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει δύο παιδιά των Φραγκιαδάκηδων και να πού κατέληξαν πάλι τα πράγματα. Μόνο με γάμο, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Φραγκιαδάκης παρουσιάστηκε βέβαιος ότι οι αρχές έχουν γνώση για τη διακίνηση όπλων.

«Λες να μην το ξέρουν οι αρχές ότι τα όπλα τα φέρνουνε απέξω; Που τα σάζουνε (φτιάχνουνε); Στην Κρήτη; Δεν έχει εργοστάσιο η Κρήτη να φτιάχνει όπλα. Το ξέρουν όλοι, εις γνώση τους μπαίνουν τα όπλα στην Κρήτη, τα κονομάνε και αυτοί», είπε χαρακτηριστικά.

