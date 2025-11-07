search
07.11.2025 14:04

Θεσσαλονίκη: Μπαράζ βανδαλισμών σε σχολεία του Δήμου Καλαμαριάς (photos)

07.11.2025 14:04
vandalismoi_kalamaria

Σοβαρές φθορές σε σχολικά συγκροτήματα του δήμου Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες νεαρά άτομα σπάζοντας τζάμια και καταστρέφοντας σχολικό εξοπλισμό.

Ο δήμος Καλαμαριάς εκφράζει την έντονη αγανάκτηση αλλά και τη βαθιά ανησυχία του για τα περιστατικά βανδαλισμών τονίζοντας σε σχετική ανάρτηση πως «η νεανική παραβατικότητα είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο στην αστυνόμευση, αλλά πρωτίστως στην παιδεία, την οικογένεια και τις πολιτικές που καθορίζουν το μέλλον των νέων μας. Χρειάζεται όλοι -γονείς, εκπαιδευτικοί, θεσμοί και φορείς- να σταθούμε δίπλα στα παιδιά, να τα ακούσουμε και να τους δώσουμε διεξόδους δημιουργίας και συμμετοχής».

Ο δήμος καλεί τις αρχές και τους θεσμούς «να σκύψουν με προσοχή πάνω από το πρόβλημα και να συμβάλλουν με ρεαλιστικές παρεμβάσεις και κοινές δράσεις πρόληψης».

astynomikos_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών – Καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται

marinos-skandamis_1311_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκανδάμης για οπλοκατοχή: Φέρετε και μια διάταξη για τον κάθε Άδωνι Γεωργιάδη

sergey_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο διαψεύδει τις φήμες για αποπομπή του Σεργκέι Λαβρόφ – Οι απουσίες που προκάλεσαν ερωτήματα

meteoritis_0711_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό μετέωρο που φώτισε τον ουρανό της Αττικής – Η ανάρτηση Κολυδά (photos/videos)

xili miss kosmos metal – new
LIFESTYLE

Μις Κόσμος: Δείτε την εκπρόσωπο της Χιλής να τραγουδάει heavy metal πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού – Viral το βίντεο

froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

1 / 3