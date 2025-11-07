search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 13:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 12:32

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της χώρας

07.11.2025 12:32
vroxi_kairos_0711_1920-1080_new

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο, σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού:

«ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Έκδοση Παρασκευή 07-11-2025

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Διαβάστε επίσης:

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Αυτά είναι τα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη – «Τέρμα πια οι νταήδες και οι μπαλωθιές, μόνιμα στο νησί το “ελληνικό FBI”»

Ψάχνοντας ραντεβού για νέα ταυτότητα: Με αργούς ρυθμούς η διαδικασία, δύσκολο να αντικατασταθούν όλα τα παλιά δελτία εντός προθεσμίας

Ημαθία: Νέα στοιχεία για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα – Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο δράστης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trena_tempi_distichima_0703_1200-700_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στο εδώλιο για παράβαση καθήκοντος για την 717 δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

elon musk 876- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Elon Musk: Η Tesla του δίνει ένα τρισ. δολάρια για να μη φύγει – Πώς μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

giannis-galatis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Γαλάτης: «Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες» (Video)

pregnant_woman_new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικό θαύμα στην Ελλάδα: Το δεύτερο παιδί της αναμένεται να φέρει σε λίγες ημέρες 40χρονη γυναίκα μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

indonesia_ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ανήλικος ο ύποπτος για την επίθεση με δεκάδες τραυματίες σε τζαμί σχολείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 13:53
trena_tempi_distichima_0703_1200-700_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στο εδώλιο για παράβαση καθήκοντος για την 717 δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

elon musk 876- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Elon Musk: Η Tesla του δίνει ένα τρισ. δολάρια για να μη φύγει – Πώς μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

giannis-galatis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Γαλάτης: «Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες» (Video)

1 / 3