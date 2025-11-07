Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της χώρας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο, σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού:

«ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Έκδοση Παρασκευή 07-11-2025

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Διαβάστε επίσης:

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Αυτά είναι τα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη – «Τέρμα πια οι νταήδες και οι μπαλωθιές, μόνιμα στο νησί το “ελληνικό FBI”»

Ψάχνοντας ραντεβού για νέα ταυτότητα: Με αργούς ρυθμούς η διαδικασία, δύσκολο να αντικατασταθούν όλα τα παλιά δελτία εντός προθεσμίας

Ημαθία: Νέα στοιχεία για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα – Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο δράστης