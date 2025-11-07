Ψάχνοντας ραντεβού για νέα ταυτότητα: Με αργούς ρυθμούς η διαδικασία, δύσκολο να αντικατασταθούν όλα τα παλιά δελτία εντός προθεσμίας 

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων με τις νέες. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί στις 3 Αυγούστου 2026, οι ταυτότητες παλαιού τύπου πάυουν να ισχύουν, αφού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, θα πρέπει όλες οι ταυτότητες να διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ).

Ωστόσο μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο να βρουν διαθέσιμο ραντεβού για την έκδοση της νέας ταυτότητας, καθώς η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Παρά τις προσπάθειες αύξησης των ωραρίων στα αστυνομικά τμήματα, τα ραντεβού παραμένουν δυσεύρετα και δύσκολα κλείνονται.

Στα Αστυνομικά Τμήματα που ανακοινώθηκε αλλαγή ωραρίου προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα, απλώς… δεν υπάρχει κανένα ραντεβού διαθέσιμο μέχρι τον Μάιο. Ούτε στον κεντρικό Τομέα της Αθήνας, ούτε στον Βόρειο ούτε στον Ανατολικό

Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ζητήσει ραντεβού με αποτέλεσμα τα κεντρικά τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης να μην μπορούν να δεχθούν πλέον άλλα ραντεβού.

Το πλέον πιθανό είναι να μην έχουν αντικατασταθεί όλα τα παλαιά δελτία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Είναι ενδεικτικό ότι από τις 25 Σεπτεμβρίου έως σήμερα έχουν εκδοθεί 2,5 εκατ. νέες ταυτότητες. Συνολικά πρέπει να αντικατασταθούν 9 εκατ. δελτία.

Λειτουργούν 450 «σταθμοί» έκδοσης νέων ταυτοτήτων στα τμήαμτα ασφαλείας. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Θεωρείται απίθανο να έχουν αντικατασταθεί όλες οι παλαιές ταυτότητες μέχρι τις 3/8/2026 που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Νέες ταυτότητες: Η διαδικασία των ραντεβού βήμα βήμα

Για τον προγραμματισμού των ραντεβού:

– Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet, επιλέγει στην αίτησή του Αρχή Εκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία.

Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

– Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Εκδοσης που έχει επιλέξει.

– Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

– Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο e-mail που έχει δηλώσει.

Σημειώνεται ότι ειδικά για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Εκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα, και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

