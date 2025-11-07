Θεσσαλονίκη: Πολίτης εντόπισε βλήμα στο Σέιχ Σου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης (6/11), καθώς ένας πολίτης εντόπισε βλήμα σε δασική περιοχή στο Σέιχ Σου.

Το βλήμα εντοπίστηκε λίγο πριν τις 22:00, χωρίς να έχει γίνει περαιτέρω γνωστή η ακριβής τοποθεσία.

Κλιμάκιο του στρατού αναμένεται να επιχειρήσει σήμερα (7/11) για την απομάκρυνσή του καθώς και για την εξουδετέρωσή του σε περίπτωση που είναι ακόμη ενεργό.

