search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 11:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 09:20

Θεσσαλονίκη: Πολίτης εντόπισε βλήμα στο Σέιχ Σου

07.11.2025 09:20
seix_sou_new

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης (6/11), καθώς ένας πολίτης εντόπισε βλήμα σε δασική περιοχή στο Σέιχ Σου.

Το βλήμα εντοπίστηκε λίγο πριν τις 22:00, χωρίς να έχει γίνει περαιτέρω γνωστή η ακριβής τοποθεσία.

Κλιμάκιο του στρατού αναμένεται να επιχειρήσει σήμερα (7/11) για την απομάκρυνσή του καθώς και για την εξουδετέρωσή του σε περίπτωση που είναι ακόμη ενεργό.

Διαβάστε επίσης:

«Τσουνάμι» αυξήσεων σε ρεύμα, ζωοτροφές και κτηνιατρικά έξοδα – Το επόμενο “μέτωπο” στο εσωτερικό της ΝΔ

Αχαΐα: Σε κρίσιμη κατάσταση εργάτης μετά από ηλεκτροπληξία

Ημαθία: Αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα, εκπυρσοκρότησε το όπλο του δράστη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vietnam-tifonas
ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Καλμάγκι: Πλησιάζουν τους 200 οι νεκροί στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 τα θύματα στο Βιετνάμ (photos/videos)

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Πιλοτικό φάρμακο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας δίνει νέα ελπίδα

tsipras_ithaki_0511_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας: Στις 24 Νοεμβρίου η κυκλοφορία της «Ιθάκης», στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση στην Αθήνα, στο Παλλάς

voridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζιοι «εμφύλιοι» για ΟΠΕΚΕΠΕ: Βορίδης κατά Βάρρα, μετά το «άδειασμα» Αυγενάκη από Γεωργαντά

kapelo-repoublikanoi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραμπισμός αλά… ελληνικά – Από το MAGA στο… MGGA, το καπέλο που επισκίασε την εκδήλωση στο Ζάππειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

CEO farmaka
ΚΟΣΜΟΣ

Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο με την ανακοίνωση μείωσης της τιμής των φαρμάκων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 11:37
vietnam-tifonas
ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Καλμάγκι: Πλησιάζουν τους 200 οι νεκροί στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 τα θύματα στο Βιετνάμ (photos/videos)

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Πιλοτικό φάρμακο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας δίνει νέα ελπίδα

tsipras_ithaki_0511_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας: Στις 24 Νοεμβρίου η κυκλοφορία της «Ιθάκης», στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση στην Αθήνα, στο Παλλάς

1 / 3