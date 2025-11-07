search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 11:34
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Πηγαδάς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΗΓΑΔΑΣ

07.11.2025 09:15

«Τσουνάμι» αυξήσεων σε ρεύμα, ζωοτροφές και κτηνιατρικά έξοδα – Το επόμενο “μέτωπο” στο εσωτερικό της ΝΔ

07.11.2025 09:15
Δυσάρεστα είναι για ακόμη μια φορά τα νέα που έρχονται από το κομμάτι της ενέργειας, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε για την προχθεσινή μέρα την 5η ακριβότερη τιμή χονδρικής στην Ευρώπη με 123,7 ευρώ/Mwh.

Χαρακτηριστικό είναι ότι αύξηση καταγράφουν τα πράσινα τιμολόγια στο ρεύμα για τον μήνα Νοέμβριο, καθώς η μεσοσταθμική αύξηση σε σύγκριση με τον Οκτώβριο είναι στο 14%, τη στιγμή που η μέση τιμή είναι στα 19 λεπτά, ενώ τον Σεπτέμβριο βρισκόταν στα 13,8 λεπτά η κιλοβατώρα.

Η συγκεκριμένη κατάσταση προκάλεσε ακόμη και την αντίδραση βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι συνυπέγραψαν ερώτηση για την αγορά ενέργειας και τη μείωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος σε βιομηχανίες και νοικοκυριά.

Ταυτόχρονα, εκτός από την αύξηση στα βασικά προϊόντα κατανάλωσης, άνοδος καταγράφεται και στις τροφές των κατοικιδίων, η οποία αγγίζει ακόμη το 70%. Όπως αποκάλυψε ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, μέσα σε λίγους μήνες, καταγράφονται αυξήσεις που ξεπερνούν το 50%.

«Ξηρά τροφή σκύλου των 900γρ κόστιζε τον Μάρτιο 2,30 ευρώ και σήμερα κοστίζει 3,99 ευρώ. Και αυτό μόνο είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια», συμπλήρωσε.

Μάλιστα, ο κ. Ραυτόπουλος προέτρεψε τους καταναλωτές να παραγγέλνουν τις τροφές από το internet, καθώς εκεί τις βρίσκουν σε αρκετά πιο χαμηλή τιμή. Όπως σχολίασε «αυτό συμβαίνει γιατί μέσα από το internet αγοράζεις ποσότητα. Δεν θα πάρει ο άλλος ένα σακουλάκι».

Επιπλέον, τόνισε ότι η τιμή για τις τροφές ενός κατοικιδίου κυμαίνεται από 50 ευρώ έως 80 ευρώ τον μήνα. Ενώ τα ετήσια έξοδα για τη τροφή αν κάποιος έχει γάτα μπορεί να αγγίξουν τα 500 ευρώ τον χρόνο.

Ο κ. Ραυτόπουλος ανέφερε ότι όπως στους ανθρώπους, έτσι και στα ζώα, οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν μειώσει την ποσότητα των χαπιών ανά κουτί. «Παλιά υπάρχουν 30 ή 31 χάπια σε ένα κουτί. Τώρα έχουν 28 ή 29. Άρα αναγκάζεσαι να πάρεις και δεύτερο κουτί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με έρευνα του προέδρου της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, αυξήσεις σημειώνονται στις εξετάσεις των μικρών μας φίλων, στις επισκέψεις για περιποίηση, αλλά και στις επισκέψεις στον κτηνίατρο.

Τέλος, ο κ. Ραυτόπουλος εξέφρασε την απαισιοδοξία του για την ακρίβεια, αφού είπε πως «παρά τα στοιχεία της Eurostat που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε από το 1,8% στο 1,7%, βλέπουμε αύξηση στα τρόφιμα που φτάνει το 2,8%. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Αφού 2.000 και πλέον κωδικοί μειώθηκαν, πώς γίνεται οι τιμές να παίρνουν την ανιούσα;. Γιατί οι βιομηχανίες απέσυραν τις προσφορές τους», κατέληξε.

