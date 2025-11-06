Όμηροι του ρεύματος: Η ακρίβεια που δεν λέει να υποχωρήσει – Ενας στους τρεις δυσκολεύεται να πληρώσει

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μετα και την ερώτηση που κατατέθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025, απο ομάδα 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση τελικά αναγνώρισε το πρόβλημα του υψηλού ενεργειακού κόστους και δηλώνει ότι επεξεργάζεται περαιτέρω μέτρα στήριξης, ιδίως για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά.
Εως και σήμερα την ακρίβεια στην ενέργεια η κυβέρνηση προσπαθούσε να την μετριάσει μέσω επιδομάτων και προγραμμάτων εξοικονόμησης.
Ωστόσο το 17% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν επαρκώς ζεστό το σπίτι τους κατά τους χειμερινούς μήνες, παρά τις κρατικές επιδοτήσεις.
Την ίδια ωρα ενα σημαντικό ποσοστό των νοικοκυριών αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Θυμίζουμε οτι το 2023, το 31% των κατοίκων στην Ελλάδα ανέφερε ότι είχε καθυστερήσει τουλάχιστον μία φορά στην πληρωμή λογαριασμών, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Πλέον τα στοιχεία του Απριλίου 2025 από την ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι πλέον το 42,8% του πληθυσμού αντιμετωπίζει δυσκολία στην πληρωμή σε λογαριασμούς.
Τα νοικοκυριά μειώνουν ενσυνείδητα την κατανάλωση ενέργειας, κλείνοντας φώτα, ρυθμίζοντας χαμηλότερα τους θερμοστάτες, και οδηγούνται σε χρήση φθηνότερων, αλλά μερικές φορές επικίνδυνων, μεθόδων θέρμανσης, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.
Εντωματαξυ η τάση των χρεώσεων δείχνουν οτι θα διανύσουμε τον ακριβότερο χειμώνα στους λογαριασμούς ρεύματος … Αναλυτές στην Ευρώπη επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός του αναμενόμενου ψυχρότερου καιρού (πιθανό φαινόμενο El Nino) και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση και να οδηγήσει σε νέα ράλι τιμών, τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Αν στις αναλύσεις αυτες προσθέσουμε και τις σοβαρές στρεβλώσεις της συγκεκριμένης αγοράς στην χώρα μας που προκαλούν μεγαλες και αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις στα τιμολόγια ρεύματος, τότε τα ελληνικά νοικοκυριά φαίνεται οτι θα ξεπαγιάσουν στο καταχείμωνο!
Σημαντικο εδώ είναι να αναφέρουμε τις κύριες στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα:
