ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

05.11.2025 09:13

«Influencers και Φορολογία: Πώς να Μην Πετάξουν τα Έσοδά Σου σε Πρόστιμα»

05.11.2025 09:13
influencer

Μονόδρομος είναι πλέον η τήρηση των φορολογικών κανόνων για τους influencers, ώστε να αποφευχθούν πρόστιμα και έλεγχοι από τις αρχές. 

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη σχηματίσει ειδική ομάδα που τους ελέγχει μέσω ψηφιακών εργαλείων — λογαριασμοί στα social media, συναλλαγές lifestyle-με εισοδήματα. Θυμίζουμε ότι σε περιπτώσεις undeclared εισοδήματος και φοροδιαφυγής, τα πρόστιμα μπορούν να είναι πολύ υψηλά. 

Η δραστηριότητά τους θεωρείται επιχειρηματική, επομένως η σωστή καταγραφή και δήλωση όλων των εσόδων και παροχών αποτελεί βασικό βήμα. Κάθε συνεργασία, διαφημιστική ανάρτηση, παροχή προϊόντος ή υπηρεσίας από εταιρείες πρέπει να τιμολογείται και να δηλώνεται, ακόμη κι αν δεν υπάρχει χρηματική συναλλαγή αλλά ανταλλαγή αξίας. Η δημιουργία επαγγελματικού ΑΦΜ, η τήρηση βιβλίων και η έκδοση παραστατικών για ό,τι προσφέρουν ή λαμβάνουν βοηθά στην απόδειξη νομιμότητας και αποτρέπει την επιβολή προστίμων. 

Τι πρέπει να κάνουν για να μην βρεθουν προ εκπλήξεων

1.     Καταγραφή όλων των εσόδων: Οποιοδήποτε έσοδο από προβολή προϊόντος, χορηγία, affiliate links, ή ακόμα και προϊόντα/υπηρεσίες που λαμβάνονται «αντί ανταλλάγματος» πρέπει να καταγράφεται ως φορολογητέο εισόδημα. 

2.     Έναρξη επιτηδεύματος / επαγγελματικής δραστηριότητας: Αν η δραστηριότητα είναι συστηματική — δηλαδή πολλές συνεργασίες, τακτικά posts, χορηγίες/προβολές — τότε θεωρείται «επιχειρηματική δραστηριότητα» και απαιτείται η κατάλληλη έναρξη (π.χ. στο ΓΕΜΗ/φορολογική). 

3.     Τήρηση λογιστικών βιβλίων & παραστατικών: Πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια/παραστατικά προς τις επιχειρήσεις που πληρώνουν για τις υπηρεσίες προβολής, να τηρούνται τα έσοδα και τα έξοδα (π.χ. φωτογράφοι, εξοπλισμός, ταξίδια). 

4.     Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος & ΦΠΑ (όπου απαιτείται): Αν η δραστηριότητα υπερβαίνει το κατώφλι για ΦΠΑ ή θεωρείται επαγγελματική, πρέπει να υποβληθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις. 

5.     Δήλωση δωρεάν προϊόντων/υπηρεσιών ως εισόδημα σε είδος: Αν λαμβάνονται προϊόντα ή υπηρεσίες αντί αμοιβής  και αυτά αντιπροσωπεύουν ανταλλάξιμη αξία, πρέπει να φορολογηθούν ως εισόδημα. Κάθε δαπάνη που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα, όπως εξοπλισμός, φωτογραφίσεις, ταξίδια που σχετίζονται με συνεργασίες και διαφημιστικές καμπάνιες, μπορεί να δηλωθεί για έκπτωση φόρου, αρκεί να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά. Από την άλλη πλευρά, προσωπικές δαπάνες δεν μπορούν να ενταχθούν στα επαγγελματικά έξοδα, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή στη διαχείριση του περιεχομένου και των αποδείξεων. 

6.     Διαφάνεια στις αναρτήσεις: Πρέπει να δηλώνεται σαφώς όταν μια ανάρτηση αποτελεί χορηγία ή διαφήμιση (για να αποφύγεται η «κρυφή διαφήμιση») — αυτό αφορά και φορολογικά και καταναλωτική νομοθεσία. 

Όπως και να έχει πάντως η συνεργασία με λογιστή που έχει εμπειρία σε ψηφιακά επαγγέλματα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να καθοδηγήσει σωστά σε θέματα ΦΠΑ, πλατφορμών πληρωμών, δηλώσεων και προθεσμιών. Επίσης, η γνώση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από έσοδα του εξωτερικού, χορηγίες, affiliate links και συνεργασίες με πλατφόρμες είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι οι αρχές έχουν πλέον εργαλεία για να εντοπίζουν αδήλωτα εισοδήματα. 

