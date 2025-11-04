search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

04.11.2025 10:57

IΕΛΚΑ: Σε ποια προϊόντα των σούπερ μάρκετ οι τιμές αυξήθηκαν και σε ποια μειώθηκαν τον τελευταίο μήνα

04.11.2025 10:57
super market876- new

Πιο ακριβές κατά 1,08% ήταν τον Οκτώβριο 2025 οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, της τάξης των 12,23%, σημειώνονται σε μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

  • Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -8,06%
  • Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -5,10%
  • Τρόφιμα παντοπωλείου: -4,77%
  • Χαρτικά, καλλυντικά & είδη προσωπικής υγιεινής: -2,51%
  • Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -1,24%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες), στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +12,23%
Φρέσκα κρέατα: +10,54%
Είδη πρωινού & ροφήματα: +5,53%
Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +4,91%
Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +3,98%

