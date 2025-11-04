Η ακρίβεια και τα περιορισμένα εισοδήματα αλλάζουν την κτηματαγορά: Σταθεροποίηση στα ενοίκια, επιμονή στις τιμές πώλησης

Μετά από μια τετραετία συνεχούς ανόδου και έντονης πίεσης για τα νοικοκυριά, η αγορά ενοικίων δείχνει να φρενάρει. Η ασύμμετρη αύξηση των μισθωμάτων σε σχέση με τα εισοδήματα, σε συνδυασμό με το κύμα ακρίβειας που αποδυναμώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, φαίνεται πως αλλάζει τη δυναμική στην κτηματαγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση, αλλά παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη επιβράδυνσης μετά από χρόνια συνεχών αυξήσεων που έφεραν τα ενοίκια σε ιστορικά υψηλά και τις αποδοχές σε αδιέξοδο.

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν τη συγκράτηση αυτή σε αύξηση της προσφοράς, μείωση της ζήτησης σε ορισμένες περιοχές και σταθεροποίηση των επιτοκίων, που επιτρέπει πλέον σε μερίδα ενοικιαστών να εξετάζει την αγορά κατοικίας ως εναλλακτική.

Η τάση σταθεροποίησης αποτυπώνεται σε περιοχές όπου η άνοδος είχε εξαντλήσει τα όρια της αγοραστικής αντοχής: στη Νέα Σμύρνη, την Αγία Παρασκευή, το Κολωνάκι–Λυκαβηττό και την Καστέλλα–Πασαλιμάνι οι τιμές παρέμειναν πρακτικά στάσιμες. Αντίθετα, οι νότιες περιοχές της Αττικής, οι Κυκλάδες και τα βόρεια προάστια συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με τα ενοίκια να κυμαίνονται έως και 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πιο προσιτές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιφέρεια, με τις ενότητες Θεσσαλονίκης (εκτός πόλης), Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και Γρεβενών να καταγράφουν τις χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές. Ωστόσο, ακόμη κι εκεί, οι αναπροσαρμογές των τελευταίων ετών έχουν περιορίσει σημαντικά τη διαφορά σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Η αγορά κατοικίας κρατά την ανηφόρα

Ενώ τα ενοίκια δείχνουν να σταθεροποιούνται, η αγορά πώλησης κατοικιών εξακολουθεί να κινείται ανοδικά. Οι μέσες ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση και κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι η επενδυτική ζήτηση παραμένει ισχυρή – είτε από εγχώριους αγοραστές είτε από το εξωτερικό.

Στην Αττική, οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 8,8% μέσα σε έναν χρόνο. Η Βουλιαγμένη (7.586 €/τ.μ.), η Βούλα, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και το Κολωνάκι–Λυκαβηττός παραμένουν στις πρώτες θέσεις της ακριβής αγοράς, ενώ πιο οικονομικές επιλογές συναντώνται σε Αχαρνές, Αγία Βαρβάρα και Βαρνάβα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος σε περιοχές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «δευτερεύουσες»: στο Κέντρο της Αθήνας (+27,4%), στη Δραπετσώνα (+26,3%) και στο Περιστέρι (+22%) οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν εντυπωσιακά, δείχνοντας τη στροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος σε ζώνες με αναπτυξιακό περιθώριο.

Θεσσαλονίκη: ενίσχυση στα προάστια και σταθερότητα στο κέντρο

Στη Θεσσαλονίκη, η αγορά κινείται με αντίστοιχη δυναμική. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 11% ετησίως, ενώ τα ενοίκια κατά 7,7%. Η Καλαμαριά παραμένει η ακριβότερη περιοχή για αγορά (3.059 €/τ.μ.), ενώ το Κέντρο διατηρεί τα υψηλότερα ενοίκια (11,5 €/τ.μ.).

Τα προάστια, όπως η Μηχανιώνα, ο Θερμαϊκός και τα Βασιλικά, καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις, δείχνοντας ότι η ζήτηση επεκτείνεται εκτός του πυκνοδομημένου ιστού. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η έλλειψη νέων κατασκευών στο κέντρο ωθεί τους αγοραστές να αναζητούν μεγαλύτερους χώρους και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης εκτός πόλης.

Αλλαγή ισορροπιών και νέα δεδομένα

Τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2025 αποτυπώνουν μια αγορά που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για σταθερότητα και τη διαρκή ανοδική πορεία των αξιών.

Η σταθεροποίηση στα ενοίκια θεωρείται από τους ειδικούς «υγιές σημάδι» μετά από χρόνια υπερθέρμανσης, καθώς αποτρέπει περαιτέρω στρεβλώσεις και επιτρέπει στους ενοικιαστές μεγαλύτερη ευχέρεια προσαρμογής.

Παράλληλα, η συνέχιση της ανόδου στις τιμές πώλησης δείχνει ότι η ζήτηση για ιδιοκατοίκηση ή επένδυση παραμένει ενεργή, ενισχυμένη από τη σταθεροποίηση των επιτοκίων και την προσδοκία οικονομικής ανάκαμψης.

Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στις αυξήσεις των ενοικίων και στα καθηλωμένα εισοδήματα εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την επόμενη μέρα. Αν δεν υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στην αγοραστική δύναμη των πολιτών, η σταθεροποίηση μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή, με τον κίνδυνο ενός νέου κύκλου πίεσης για τα νοικοκυριά.

Η ελληνική κτηματαγορά εισέρχεται έτσι σε μια νέα φάση ισορροπιών: οι πωλήσεις διατηρούν τη δυναμική τους, τα ενοίκια δείχνουν τα πρώτα σημάδια συγκράτησης, ενώ η ακρίβεια και η ανισότητα εισοδημάτων συνεχίζουν να λειτουργούν ως καθοριστικοί παράγοντες για το μέλλον της αγοράς.

