e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα και παροχές θα πληρωθούν μέχρι και την Παρασκευή (7/11)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από 3 Νοεμβρίου έως 7 Νοεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συνολικά θα καταβληθούν 69.315.925,79 ευρώ σε 81.228 δικαιούχους.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
Διαβάστε επίσης:
Στον «πάγο» το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας – άλλη μια ψηφιακή μεταρρύθμιση κολλημένη στα γρανάζια
Χρυσός: Η μικρή υποχώρηση μετά το ράλι διχάζει τους αναλυτές – 3500 με 5000 $ η ουγγιά οι εκτιμήσεις
ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.