Χρυσός: Η μικρή υποχώρηση μετά το ράλι διχάζει τους αναλυτές – 3500 με 5000 $ η ουγγιά οι εκτιμήσεις

Η αγορά του χρυσού συνεχίζει να κινείται σε κλίμα έντονης αβεβαιότητας και αντιφατικών προσδοκιών, καθώς οι διεθνείς αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι για τη μελλοντική πορεία του πολύτιμου μετάλλου. Οι πρόσφατες διακυμάνσεις στις τιμές έχουν εντείνει τη σύγχυση των επενδυτών, που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα αντικρουόμενα σήματα της αγοράς.

Την τελευταία εβδομάδα, ο χρυσός υποχώρησε κατά 3,01%, ωστόσο διατηρεί κέρδη 2,97% τον τελευταίο μήνα, ενώ σε ευρύτερο ορίζοντα καταγράφει άνοδο 24,55% το τελευταίο εξάμηνο και εντυπωσιακή άνοδο 45,98% από την αρχή του έτους — επίδοση που αποδεικνύει τη διαχρονική ανθεκτικότητά του σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας.

Η Capital Economics εξακολουθεί να τηρεί επιφυλακτική στάση, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη διόρθωση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η εταιρεία τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά έως το 2026, εκτιμώντας πως η τρέχουσα πτωτική φάση αποτελεί διορθωτικό κύκλο μετά από υπερβολική άνοδο. Όπως αναφέρει, η πρόσφατη «έκρηξη» τιμών οφείλεται κυρίως σε φαινόμενο FOMO (Fear of Missing Out), δηλαδή στον φόβο των επενδυτών μήπως χάσουν τα πιθανά κέρδη.

Η Capital Economics αποδίδει την προηγούμενη άνοδο σε βραχυπρόθεσμους παράγοντες όπως η αυξημένη ζήτηση από την Κίνα, η διαφοροποίηση των αποθεματικών από το δολάριο και η ενίσχυση των τοποθετήσεων μέσω ETFs, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι κινητήριες αυτές δυνάμεις δεν είναι αρκετές για να διατηρήσουν το ράλι μακροπρόθεσμα.

Η αισιόδοξη πλευρά: BankofAmerica

Στον αντίποδα, η Bank of America διατηρεί θετική προοπτική για τον χρυσό, προβλέποντας τιμή έως 5.000 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στο 2026. Σύμφωνα με τον επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή Μάικλ Γουίντμερ, η άνοδος του μετάλλου είναι συμβατή με προηγούμενους ανοδικούς κύκλους των τελευταίων πέντε δεκαετιών και στηρίζεται σε ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι το αυξημένο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ, η νομισματική αστάθεια και η χαμηλή συμμετοχή του χρυσού στα χαρτοφυλάκια επενδυτών (μόλις 5% των συνολικών επενδύσεων) δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω άνοδο. Στο βασικό της σενάριο, το μέταλλο αναμένεται να κινηθεί γύρω στα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά το δ’ τρίμηνο του 2025, με σταδιακή πορεία προς τα 5.000 δολάρια.

Η Bank of America προτείνει, μάλιστα, ένα ισορροπημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 60:20:20 (μετοχές–ομόλογα–χρυσός), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη αναλογία έχει ιστορικά προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις μετά το 2020.

Μια αγορά διχασμένη ανάμεσα σε φόβο και ευκαιρία

Η αντίθεση των δύο μεγάλων οίκων αποτυπώνει την ψυχολογία της σημερινής αγοράς: ορισμένοι βλέπουν τον χρυσό σε φάση διορθωτικής εξομάλυνσης, ενώ άλλοι θεωρούν ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου μακροπρόθεσμου κύκλου ανόδου. Η αλήθεια ίσως βρίσκεται κάπου στη μέση — μια περίοδος «ελεγχόμενης αστάθειας», όπου οι επενδυτές καλούνται να κινηθούν με υπομονή, διαφοροποίηση και περιορισμένη έκθεση στο συναίσθημα.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες απώλειες, ο χρυσός παραμένει το παραδοσιακό καταφύγιο σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας. Η ανθεκτικότητα που επιδεικνύει το 2025 δείχνει ότι το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να αντανακλά την ανάγκη των επενδυτών για σταθερότητα και προστασία απέναντι σε ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης:

Αυξήσεις ενστόλων: Αναλυτικοί πίνακες και ποσά ανά Σώμα

Πράσινα τιμολόγια: Στα 0,139 από το 0,129 η κιλοβατώρα τον Νοέμβριο

Εκρηκτική αύξηση των τιμών για χρυσό, ασήμι και πλατίνα – O ρόλος του Τραμπ, η αβεβαιότητα και οι κεντρικές Τράπεζες