ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 15:54
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

03.11.2025 14:54

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα αιτήσεων – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

03.11.2025 14:54
petrelaio_thermansis_new

Την επόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, στο χειρότερο σενάριο.

Μένει μόνο η υπουργική απόφαση που θα δώσει το «πράσινο» φως για την υποβολή αιτήσεων και δεν αποκλείεται η πλατφόρμα myΘέρμανση να ανοίξει και νωρίτερα.

Το ύψος του επιδόματος θα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται για θέρμανση.

Οπως κάθε χρόνο, στις περιοχές που καταγράφονται χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25%, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ.

Πότε θα μπει η πρώτη δόση

Υποβολή των αιτήσεων μέσω myΘέρμανση θα γίνει από 10 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου και η πληρωμή της πρώτης δόσης θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του καυσίμου και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.

Εισοδηματικά κριτήρια

  1. Άγαμος έως 16.000 ευρώ
  2. Έγγαμος έως 24.000 ευρώ
  • 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Ποια μέσα θέρμανσης επιδοτούνται από 100 έως 1.200 ευρώ

  • Πετρέλαιο
  • Φυσικό αέριο
  • Υγραέριο
  • Βιομάζα (πέλετ)
  • Καυσόξυλα
  • Κλιματιστικά
  • Ηλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

Επιδόματα ανάλογα με την περιοχή (παραδείγματα)

  • Αθήνα (κέντρο) 129 ευρώ
  • Παλλήνη 165 ευρώ
  • Θεσσαλονίκη (κέντρο) 213 ευρώ
  • Ιωάννινα 252 ευρώ
  • Φλώρινα 442 ευρώ

*μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Επίδομα ανάλογο του θερμαντικού μέσου (παράδειγμα, Κάτω Νευροκόπι Δράμας)

  • Ρεύμα: 754 ευρώ
  • Πέλετ: 714 ευρώ
  • Καυσόξυλα: 695 ευρώ
  • Φυσικό αέριο: 645 ευρώ
  • Πετρέλαιο: 595 ευρώ

*μονοπρόσωπο νοικοκυριό

(Παράδειγμα, Χολαργός Αττικής) όπου δεν επιδοτούνται ούτε τα καυσόξυλα, ούτε το πέλετ

  • Ρεύμα: 205 ευρώ
  • Φυσικό αέριο: 176 ευρώ
  • Πετρέλαιο: 162 ευρώ

*μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Το επίδομα θέρμανσης το χάνουν τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία.

Πηγή: ΕΡΤ

