Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα αιτήσεων – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Την επόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, στο χειρότερο σενάριο.

Μένει μόνο η υπουργική απόφαση που θα δώσει το «πράσινο» φως για την υποβολή αιτήσεων και δεν αποκλείεται η πλατφόρμα myΘέρμανση να ανοίξει και νωρίτερα.

Το ύψος του επιδόματος θα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται για θέρμανση.

Οπως κάθε χρόνο, στις περιοχές που καταγράφονται χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25%, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ.

Πότε θα μπει η πρώτη δόση

Υποβολή των αιτήσεων μέσω myΘέρμανση θα γίνει από 10 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου και η πληρωμή της πρώτης δόσης θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του καυσίμου και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμος έως 16.000 ευρώ Έγγαμος έως 24.000 ευρώ

5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Ποια μέσα θέρμανσης επιδοτούνται από 100 έως 1.200 ευρώ

Πετρέλαιο

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Βιομάζα (πέλετ)

Καυσόξυλα

Κλιματιστικά

Ηλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

Επιδόματα ανάλογα με την περιοχή (παραδείγματα)

Αθήνα (κέντρο) 129 ευρώ

Παλλήνη 165 ευρώ

Θεσσαλονίκη (κέντρο) 213 ευρώ

Ιωάννινα 252 ευρώ

Φλώρινα 442 ευρώ

*μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Επίδομα ανάλογο του θερμαντικού μέσου (παράδειγμα, Κάτω Νευροκόπι Δράμας)

Ρεύμα: 754 ευρώ

Πέλετ: 714 ευρώ

Καυσόξυλα: 695 ευρώ

Φυσικό αέριο: 645 ευρώ

Πετρέλαιο: 595 ευρώ

*μονοπρόσωπο νοικοκυριό

(Παράδειγμα, Χολαργός Αττικής) όπου δεν επιδοτούνται ούτε τα καυσόξυλα, ούτε το πέλετ

Ρεύμα: 205 ευρώ

Φυσικό αέριο: 176 ευρώ

Πετρέλαιο: 162 ευρώ

*μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Το επίδομα θέρμανσης το χάνουν τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία.

Διαβάστε επίσης:

Στα ύψη το κόστος για τις ζωοτροφές – Αύξηση ως και 73,5% μέσα σε λίγους μήνες

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα και παροχές θα πληρωθούν μέχρι και την Παρασκευή (7/11)

Στον «πάγο» το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας – άλλη μια ψηφιακή μεταρρύθμιση κολλημένη στα γρανάζια

Πηγή: ΕΡΤ