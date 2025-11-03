Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα αιτήσεων – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την επόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, στο χειρότερο σενάριο.
Μένει μόνο η υπουργική απόφαση που θα δώσει το «πράσινο» φως για την υποβολή αιτήσεων και δεν αποκλείεται η πλατφόρμα myΘέρμανση να ανοίξει και νωρίτερα.
Το ύψος του επιδόματος θα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται για θέρμανση.
Οπως κάθε χρόνο, στις περιοχές που καταγράφονται χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25%, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ.
Υποβολή των αιτήσεων μέσω myΘέρμανση θα γίνει από 10 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου και η πληρωμή της πρώτης δόσης θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου.
Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του καυσίμου και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.
Εισοδηματικά κριτήρια
Ποια μέσα θέρμανσης επιδοτούνται από 100 έως 1.200 ευρώ
Επιδόματα ανάλογα με την περιοχή (παραδείγματα)
*μονοπρόσωπο νοικοκυριό
Επίδομα ανάλογο του θερμαντικού μέσου (παράδειγμα, Κάτω Νευροκόπι Δράμας)
*μονοπρόσωπο νοικοκυριό
(Παράδειγμα, Χολαργός Αττικής) όπου δεν επιδοτούνται ούτε τα καυσόξυλα, ούτε το πέλετ
*μονοπρόσωπο νοικοκυριό
Το επίδομα θέρμανσης το χάνουν τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία.
Πηγή: ΕΡΤ
