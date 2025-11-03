search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:27
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 10:46

Στα ύψη το κόστος για τις ζωοτροφές – Αύξηση ως και 73,5% μέσα σε λίγους μήνες

03.11.2025 10:46
skylos-trofi

Με ιλιγγιώδεις ρυθμούς αυξάνονται τους τελευταίους μήνες οι ζωοτροφές και έχουν προκαλέσει τεράστιο πονοκέφαλο στους ιδιοκτήτες κατοικιδών.

Από τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Mega, οι τιμές σε τροφή για ζώα έχει ανέβει ως και 73,5%, προκαλώντας πονοκέφαλο στους ιδιοκτήτες ζώων που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ξηρά τροφή που έχει ανέβει από τα 2,30 ευρώ στα 3,99 ευρώ ανά 900 γραμμάρια. Η τροφή για τις γάτες έχει διπλασιαστεί.

Μάλιστα, το κόστος για τα σκυλιά ετησίως, στην καλύτερη περίπτωση θα είναι στα 800 ευρώ και μπορεί να πλησιάσει και τα 1.200, ανάλογα τη ράτσα και τη τροφή που χρειάζεται.

Αντίθετα, για τις γάτες το κόστος κυμαίνεται από τα 550 ευρώ περίπου ως 830 ευρώ ανά έτος.

Διαβάστε επίσης:

Στον «πάγο» το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας – άλλη μια ψηφιακή μεταρρύθμιση κολλημένη στα γρανάζια

Χρυσός: Η μικρή υποχώρηση μετά το ράλι διχάζει τους αναλυτές – 3500 με 5000 $ η ουγγιά οι εκτιμήσεις

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετωπική Τραμπ Κίνας για τα πυρηνικά – Διαψεύδει το Πεκίνο ότι κάνει πυρηικές δοκιμές

ilektriko-aftokinito_fortisi_0311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πώς να φορτίζεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

beatles_cast_0311_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Beatles»: Ανακοινώθηκε επίσημα το γυναικείο cast της φιλόδοξης παραγωγής του Sam Mendes (photos)

kriologima-new
ΥΓΕΙΑ

Πέντε… ασυνήθιστες τροφές που σας βοηθούν να ξεπεράσετε πιο γρήγορα το κρυολόγημα

ohe new
ΚΟΣΜΟΣ

Kαμπανάκι ΟΗΕ: Οι οικονομικές ανισότητες φέρνουν πανδημίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:27
traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετωπική Τραμπ Κίνας για τα πυρηνικά – Διαψεύδει το Πεκίνο ότι κάνει πυρηικές δοκιμές

ilektriko-aftokinito_fortisi_0311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πώς να φορτίζεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

beatles_cast_0311_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Beatles»: Ανακοινώθηκε επίσημα το γυναικείο cast της φιλόδοξης παραγωγής του Sam Mendes (photos)

1 / 3