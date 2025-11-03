Στα ύψη το κόστος για τις ζωοτροφές – Αύξηση ως και 73,5% μέσα σε λίγους μήνες

Με ιλιγγιώδεις ρυθμούς αυξάνονται τους τελευταίους μήνες οι ζωοτροφές και έχουν προκαλέσει τεράστιο πονοκέφαλο στους ιδιοκτήτες κατοικιδών.

Από τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Mega, οι τιμές σε τροφή για ζώα έχει ανέβει ως και 73,5%, προκαλώντας πονοκέφαλο στους ιδιοκτήτες ζώων που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ξηρά τροφή που έχει ανέβει από τα 2,30 ευρώ στα 3,99 ευρώ ανά 900 γραμμάρια. Η τροφή για τις γάτες έχει διπλασιαστεί.

Μάλιστα, το κόστος για τα σκυλιά ετησίως, στην καλύτερη περίπτωση θα είναι στα 800 ευρώ και μπορεί να πλησιάσει και τα 1.200, ανάλογα τη ράτσα και τη τροφή που χρειάζεται.

Αντίθετα, για τις γάτες το κόστος κυμαίνεται από τα 550 ευρώ περίπου ως 830 ευρώ ανά έτος.

