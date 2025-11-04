search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:35
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

04.11.2025 09:28

Έρχονται διαγραφές χρεών 10 δισ. ευρω απο την ΑΑΔΕ στα τέλη του 2025

04.11.2025 09:28
aade_2910_1920-1080_new

Ως «ανεπίδεκτα είσπραξης» χρέη προς το Δημόσιο ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως το τέλος του 2025 να σβήσει με μονοκονδυλιά, πράξη που ουσιαστικά ισοδυναμεί με «διαγραφή» για πρακτικούς σκοπούς, παρότι το χρέος τεχνικά παραμένει.

Τα χρέη αυτά αφορούν παλαιές οφειλές (φορολογικές ή τελωνειακές) που δεν μπορούν να εισπραχθούν – π.χ. επειδή δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, επειδή ο οφειλέτης έχει αποβιώσει ή έχει αποποιηθεί κληρονομιά.

Για το θεμα αυτό κόμματα της αντιπολίτευσης επισημαίνουν ότι η κατηγορία «ανεπίδεκτα είσπραξης» λειτουργεί ως έμμεση αμνηστία για σημαντικά χρέη, ειδικά αν δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ εταιρειών/φυσικών προσώπων με περιουσιακά στοιχεία και εκείνων που πράγματι δεν έχουν.

Την ίδια ωρα φορείς εκφράζουν ανησυχία για τη διαφάνεια: ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό, αν θα υπάρξουν έλεγχοι μετά για ενδεχόμενη ανάκτηση, και αν θα υπάρξει προνομιακή μεταχείριση.

Φορολογούμενοι μάλιστα που είναι ενήμεροι ή που εξυπηρετούν τις οφειλές τους εκφράζουν δυσαρέσκεια, επισημαίνοντας ότι «όσοι έχουν πληρώσει ή ρυθμίσει, τιμωρούνται» συγκριτικά με αυτούς που δεν έχουν περιουσία ή εισόδημα αλλά «παγώνουν» τα χρέη τους.

Παράλληλα επαγγελματικές ενώσεις μικρών επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι η διαδικασία πρέπει να συνοδευτεί από μέτρα υποστήριξης για βιώσιμες επιχειρήσεις που χρωστάνε και όχι απλώς «ξεκαθάρισμα» των χρεών των αδρανών ή χρεοκοπημένων.

Τέλος δεν είναι λίγοι αυτοί που επισημαίνουν ότι με τέτοιου είδους τακτικές , εγείρονται ζητήματα για τον ηθικό κίνδυνο («moral hazard») – ότι αν τεθεί ζήτημα «όλοι χρωστάνε, μερικοί δεν θα πληρώσουν ποτέ», τότε μειώνεται το κίνητρο για έγκαιρη καταβολή οφειλών.

