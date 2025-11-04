search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

04.11.2025 07:01

Αντίστροφη μέτρηση για τη διπλή καταβολή ενισχύσεων σε χαμηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους επιστροφής ενοικίου

04.11.2025 07:01
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για δύο παρεμβάσεις που στοχεύουν στη στήριξη πολιτών με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα ενόψει του χειμώνα. Το εφάπαξ επίδομα των 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου για ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας θα καταβληθούν ταυτόχρονα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Πρόκειται για δύο μέτρα που επιχειρούν να αντισταθμίσουν, έστω μερικώς, τις πιέσεις που προκαλούν η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, ιδίως στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια ή αίτηση μέσω του myAADE.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Το εφάπαξ βοήθημα αφορά συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ — τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα — στους οποίους έχει καταβληθεί κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του εκάστοτε έτους αναφοράς. Για το 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 (δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και το 1959).

Πέρα από το ηλικιακό όριο, ισχύουν και εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

  • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμο και έως 26.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης.
  • Αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για άγαμο και έως 300.000 ευρώ για έγγαμο.

Το βοήθημα θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ για το φορολογικό και περιουσιακό προφίλ κάθε δικαιούχου.

Επιστροφή ενοικίου: ποιοι ωφελούνται

Η επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου θα δοθεί σε ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι η μίσθωση έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Τα εισοδηματικά όρια καθορίζονται ως εξής:

  • Για άγαμους, εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
  • Για έγγαμους, οικογενειακό εισόδημα έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Για μονογονεϊκές οικογένειες, όριο 31.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Ως προς την περιουσιακή κατάσταση, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ενώ το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Η ενίσχυση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με την επιδότηση ενοικίου που ήδη λαμβάνουν ευάλωτες ομάδες, δίνοντας μια πρόσκαιρη οικονομική ανάσα εν μέσω αυξημένων τιμών στην αγορά κατοικίας.

Αλλαγές από το 2026

Από τον Ιανουάριο του 2026, αλλάζει ο τρόπος καταβολής της επιστροφής ενοικίου. Οι ενοικιαστές που δεν εξοφλούν το ενοίκιο μέσω τραπεζικού συστήματος θα χάνουν το δικαίωμα στην επιστροφή, ενώ οι ιδιοκτήτες που συνεχίζουν να εισπράττουν μισθώματα εκτός τραπέζης δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο δηλωθέν εισόδημα από ενοίκια.

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας στις μισθώσεις και περιορισμού της αδήλωτης οικονομικής δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων.

Οι δύο παρεμβάσεις θεωρούνται στοχευμένες αλλά περιορισμένης διάρκειας, με στόχο να μετριάσουν το βάρος που προκαλούν η ακρίβεια και οι αυξημένες ανάγκες της χειμερινής περιόδου. Η επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις τιμές ενέργειας, τροφίμων και στέγασης παραμένει υψηλή, και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τέτοιες ενισχύσεις παρέχουν μεν προσωρινή ανακούφιση, δεν υποκαθιστούν όμως την ανάγκη για μόνιμα μέτρα εισοδηματικής στήριξης.

