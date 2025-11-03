ΕΛΤΑ: Σφοδρή επίθεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ σε κυβερνήσεις και διοικήσεις για την απαξίωση του Οργανισμού – Ζητεί Εξεταστική Επιτροπή

Στο στόχαστρο της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» βρέθηκαν τόσο η σημερινή όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και οι διοικήσεις των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), με αφορμή την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΝΟΤΗΤΑ κάνει λόγο για «επικοινωνιακή διαχείριση ενός διαχρονικού εγκλήματος» και καταγγέλλει, όπως αναφέρει, τη «συστηματική απαξίωση ενός ιστορικού δημόσιου οργανισμού».

Σύμφωνα με την παράταξη, τα κυβερνητικά κόμματα «εμφανίστηκαν αιφνιδίως ευαισθητοποιημένα», εκφράζοντας λύπη για τη μακρά πορεία των ΕΛΤΑ και την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες τους, ενώ –όπως επισημαίνει– η πραγματικότητα είναι διαφορετική:

«Για ακόμη μία φορά επιχειρείται να συγκαλυφθεί η διαχρονική ανικανότητα των διοικήσεων και οι πελατειακές σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών, με τους εργαζόμενους να επωμίζονται ξανά το βάρος».

Ευθύνες σε κυβερνήσεις και κομματικούς διορισμούς

Η ΕΝΟΤΗΤΑ τονίζει ότι τα τελευταία 35 χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις «παρακολουθούσαν με απάθεια» την πορεία απαξίωσης του Οργανισμού, ενδιαφερόμενες κυρίως για:

την τοποθέτηση στελεχών με κομματικά κριτήρια,

προσλήψεις συμβούλων,

ρουσφετολογικές πρακτικές, και

ομηρία συμβασιούχων, οι οποίοι –όπως υποστηρίζει– αυξήθηκαν ραγδαία τη διετία 2017–2018.

Η παράταξη υπενθυμίζει ότι, παρά τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαμηλή ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, «οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν αντέδρασαν ποτέ», με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παραμένει τελευταία στην Ε.Ε. σε επίπεδο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης.

Οι ίδιες δικαιολογίες επί δεκαετίες

Αναφερόμενη στα επιχειρήματα περί «ελλειμμάτων, αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού», η ΕΝΟΤΗΤΑ σημειώνει ότι τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα επαναλαμβάνονται εδώ και δεκαετίες, παρά τις αλλεπάλληλες κρατικές χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Από το 1997 έως σήμερα, αναφέρει, «οι κυβερνήσεις ξόδεψαν τεράστια ποσά για τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ, χωρίς ποτέ να υπάρξει αποτέλεσμα», ενώ επιλέγονταν «διοικήσεις με κομματικές περγαμηνές και χωρίς διοικητική εμπειρία».

Η ΕΝΟΤΗΤΑ παραθέτει και ενδεικτικά παραδείγματα: πρώην πρόεδρος του οργανισμού είχε δηλώσει ως προσόν «ότι μιλά άπταιστα την ελληνική γλώσσα», ενώ άλλη πρώην πρόεδρος ήταν «συνδικαλίστρια και υποψήφια βουλευτής». Κατά την παράταξη, τέτοιες επιλογές «αποτυπώνουν τη νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίστηκε διαχρονικά ο οργανισμός: ως εργαλείο κομματικής διαχείρισης».

«Λύση» χωρίς σχέδιο

Για την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 καταστήματα, η ΕΝΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι «κάθε φορά που αποτυγχάνει μία διοίκηση ή μια κυβερνητική πολιτική, η λύση που επιλέγεται είναι η ίδια: το κλείσιμο καταστημάτων». Σύμφωνα με τα στοιχεία της, την περίοδο 2015–2019 υπήρξε μελέτη για 200 καταστήματα, την τριετία 2020–2023 έκλεισαν 227, και τώρα ακολουθεί νέο κύμα 204.

Η παράταξη υπενθυμίζει επίσης πως, μόλις τον Νοέμβριο του 2023, ο σημερινός CEO των ΕΛΤΑ διαβεβαίωνε ότι «δεν πρόκειται να κλείσουν άλλα καταστήματα», δηλώσεις που –όπως σημειώνει– διαψεύστηκαν λίγους μήνες αργότερα. Παράλληλα, χαρακτηρίζει «ανησυχητική» την τοποθέτηση ότι το 80% του κόστους λειτουργίας αφορά στους μισθούς, θεωρώντας πως «υπονοεί στοχοποίηση των εργαζομένων».

Ερωτήματα για σκάνδαλα και κακοδιαχείριση

Η ΕΝΟΤΗΤΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για υποθέσεις κακοδιαχείρισης, ζητώντας απαντήσεις για:

το σκάνδαλο παρακράτησης χρημάτων από λογαριασμούς της ΔΕΗ,

τη διαρροή 4,5 εκατομμυρίων προσωπικών δεδομένων πελατών,

και την υπόθεση επιδότησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για 4.493 αγροτεμάχια που φέρονται να συνδέονται με την ΕΛΑΤΑ Α.Ε.

Επιπλέον, σημειώνει ότι ενώ οι εργαζόμενοι μειώθηκαν από 11.000 σε 2.930, οι διοικητικές διευθύνσεις αυξήθηκαν από 25 σε 34, ενώ «αντί να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία, εγκρίθηκε η μίσθωση νέων γραφείων με κόστος 180.000 ευρώ μηνιαίως».

Κάλεσμα για Εξεταστική Επιτροπή

Η ΕΝΟΤΗΤΑ δηλώνει τη στήριξή της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) και υποστηρίζει ότι «τα μόνα θύματα του διαχρονικού εγκλήματος είναι οι εργαζόμενοι, οι φορολογούμενοι πολίτες και οι κάτοικοι της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών».

Η παράταξη υπογραμμίζει ότι δεν είναι αντίθετη με τον εκσυγχρονισμό, ζητά όμως «ουσιαστικό διάλογο, χωρίς επικοινωνιακές κορώνες», και προτείνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει ευθύνες και θα καταθέσει κοινή πρόταση «διάσωσης» του οργανισμού.

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σχεδόν δύο αιώνες μετά την ίδρυσή τους, αξίζουν αποκατάσταση, βιωσιμότητα και θεσμική αναγέννηση», καταλήγει η ανακοίνωση.

