Θύελλα για το «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα ΕΛΤΑ – Απεργία τη Δευτέρα σε Λέσβο και Ικαρία, έκτακτη συζήτηση στη Βουλή την Τρίτη

Την έντονη αντίδραση πολιτών και τοπικών κοινωνιών έχει προκαλέσει η αιφνιδιαστική απόφαση που προβλέπει την αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Από τον Τύρναβο μέχρι τον Ορχομενό και την Ικαρία, κάτοικοι συγκεντρώνονται έξω από τα ταχυδρομεία, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμό τους.

Εκεί πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, εκεί μεταφέρονται οι συντάξεις και τα επιδόματά τους. Επιπλέον, οι χιλιομετρικές αποστάσεις και το ορεινό δίκτυο καθιστά ακόμα δυσκολότερη την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν προγραμματιστεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου κινητοποιήσεις έξω από τα καταστήματα που κλείνουν. Ειδικότερα, στην Ερεσό και το Πλωμάρι Λέσβου θα προχωρήσουν σε διαμαρτυρία έξω από τα ΕΛΤΑ.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα γίνουν και στο χωριό Χριστός Ραχών Ικαρίας όπου κλείνει το μοναδικό κατάστημα που εξυπηρετεί σχεδόν το μισό νησί.

Οι δήμαρχοι Λήμνου και Ικαρίας με επιστολές τους στη διοίκηση των ΕΛΤΑ ζητούν να ανασταλεί η απόφαση για το κλείσιμο.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή αφορά καταστήματα που συνεισφέρουν μόλις στο 10% του τζίρου, αλλά απορροφούν το 50% των συνολικών εξόδων. Διαβεβαιώνει ότι οι πολίτες θα εξυπηρετούνται μέσω του Αγροτικού Ταχυδρόμου, αν και η πρακτική εφαρμογή αυτής της λύσης αμφισβητείται από κατοίκους και τοπικούς φορείς.

Ζητούν την ανάκληση της απόφασης

Η απόφαση προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Η Ομοσπονδία Ταχυδρομείων κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και κακή διαχείριση των ΕΛΤΑ, καθώς δεν έχουν λάβει χρήματα από το 2020.

Επίσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ζητά την ανάκληση της απόφασης. Από την πλευρά της κυβέρνησης, οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι ενέργειες στοχεύουν στην αναδιάρθρωση και την επιβίωση του οργανισμού, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων.

Για την ανάγκη λήψης δύσκολων αποφάσεων έκανε λόγο ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ μιλώντας στο OPEΝ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως δεν πρόκειται να μείνει κανένας πολίτης χωρίς εξυπηρέτηση, προσθέτοντας πως κανένας υπάλληλος δεν θα χάσει τη δουλειά του.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή την ερχόμενη Τρίτη (4/11), ενώ οι τοπικές κοινωνίες φοβούνται ότι τα λουκέτα θα επιφέρουν περαιτέρω ερημοποίηση της υπαίθρου, υπονομεύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Ηράκλειο: Για ανθρωποκτονία και εμπρησμό κατηγορείται ο γιος που σώθηκε

Δολοφονία 52χρονου στην Κίσσαμο: Με αλεξίσφαιρο στον ανακριτή ο 23χρονος κατηγορούμενος

Ηράκλειο – Επίθεση σε βορίδη: Ελεύθεροι οι 6 συλληφθέντες