Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

Ατμόσφαιρα που… μυρίζει μπαρούτι σε όλες τις γωνιές της χώρας προκαλεί η ξαφνική και άνευ οιασδήποτε προειδοποίησης απόφαση των ΕΛΤΑ να βάλει λουκέτο σε 204 υποκαταστήματά τους σε διάφορα σημεία της χώρας – συχνά απομακρυσμένα ή/και δυσπρόσιτα. Μάλιστα, την Τρίτη αναμένεται «κόλαση» στη Βουλή, όπου το θέμα θα συζητηθεί σε κοινή έκτακτη συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών, του Επικεφαλής του Υπερταμείου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ.

Η αιφνιδιαστική απόφαση καλύπτει από χωριά της Ηπείρου μέχρι νησιά του Αιγαίου και από λαϊκές γειτονιές της Αττικής μέχρι ορεινές κοινότητες της Μακεδονίας – με τις αποστάσεις που θα καλούνται να καλύψουν οι κάτοικοι εαν θέλουν να επισκεφτούν ένα υποκατάστημα των ταχυδρομείων να φτάνουν ή να ξεπερνάνε ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα.

Από την Αττική ως τα νησιά

Στη λίστα των καταστημάτων που αναστέλλουν τη λειτουργία τους συγκαταλέγονται δεκάδες στην περιφέρεια, σε νησιά, ακόμα και σε μεγάλους δήμους στην Αττική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα καταστήματα στο Μαρούσι, στην Αρτέμιδα, στον Ασπρόπυργο, τη Βούλα, τα Βριλήσσια, το Γαλάτσι, τον Γέρακα, τη Δάφνη, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Φιλαδέλφεια, το κατάστημα στην πλατεία Καισαριανής, στο Χαιδάρι και τον Χολαργό.

Λουκέτο μπαίνει επίσης σε ταχυδρομεία της Εύβοιας (Λίμνης, Ψαχνών, Νέας Αρτάκης, Βασιλικού, Ερέτριας και Αλιβερίου), Πρέβεζας, Καλάβρυτα (Κλειτορίας και Δάφνης) και Αιτωλοακαρνανίας (Αιτωλικό, Νεοχώρι, Βόνιτσα, Θέρμο, Αμφιλοχία, Μύτικα και άλλες περιοχές). Πρόκειται για το δεύτερο μαζικό κύμα κλεισίματος καταστημάτων, καθώς δύο χρονια πριν είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους ακόμα 141 καταστήματα με τον συνολικό αριθμό να φτάνει πλέον τα 345.

Και μπορεί η διοίκηση των ΕΛΤΑ να επισημαίνει στην επίσημη ανακοίνωσή της ότι θα παραμείνουν σε λειτουργία 800 σημεία εξυπηρέτησης μαζί με τα ΕΛΤΑ courier, ωστόσο οι ταχυδρομικοί σημειώνουν ότι από το άλλοτε κραταιό δίκτυο των ταχυδρομείων που παρέμεναν ανοιχτά υποδεχόμενα τους πολίτες ακόμα και εκεί που έκλειναν υποκαταστήματα τραπεζών και στα πιο ακριτικά σημεία της χώρας, πλέον θα απομείνουν μόλις 254. Την ίδια στιγμή όλο και μεγαλύτερο έργο των ταχυδρομείων εκχωρείται σε ιδιώτες με εργολαβίες σε εξωτερικούς συνεργάτες μέσω της μεθόδου outsourcing, η οποία εξετάζεται να εφαρμοστεί ακόμα και στον ρόλο του ταχυδρόμου.

ΠΟΣΤ: «Σχέδιο Αρμαγεδδώνας για τα ΕΛΤΑ»

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, έντονη είναι η αντίδραση των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ. Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κάνει λόγο για «Σχέδιο Αρμαγεδδώνας για τα ΕΛΤΑ», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας – παράλληλα – ότι το ελληνικό δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει τον Οργανισμό για την Καθολική Υπηρεσία και να δώσει αναπτυξιακή προοπτική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τα νέα πλάνα που προωθούνται δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελούν επαναφορά, όσων είχαν παρουσιαστεί από το Υπερταμείο ήδη από το 2018, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ. Όπως σημειώνεται, η σημερινή επανεμφάνισή τους συνδέεται με την ταχύτητα υλοποίησης και την ένταση των αλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού.

Η ΠΟΣΤ επισημαίνει ότι η ραγδαία πτώση των εσόδων από το επιστολικό ταχυδρομείο και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λόγω της ψηφιακής υποκατάστασης, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τις κινήσεις αυτές, κατηγορώντας τη Διοίκηση ότι αποφεύγει να απαντήσει για τις πραγματικές αιτίες. Η Ομοσπονδία αποδίδει τη σημερινή κατάσταση σε είκοσι χρόνια απουσίας ολοκληρωμένων πολιτικών για τα ΕΛΤΑ και σε διαχρονικές αστοχίες των διοικήσεων, αλλά και στη μόνιμα καθυστερημένη και ανεπαρκή αποζημίωση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Η ΠΟΣΤ δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό όλων των συναδέλφων, στηρίζοντας κάθε ταχυδρομικό που πλήττεται από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Παράλληλα, η Ομοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους να τηρούν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις και να καταγγέλλουν άμεσα κάθε περίπτωση καταπάτησης δικαιωμάτων τους.

Αντιδράσεις από δήμους

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις εξαπλώνονται και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, όπως και άλλοι δήμοι, αντιδρά και διαφωνεί για το θέμα του τερματισμού λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Λουτράκι και Αγίους Θεοδώρους Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, ο δήμαρχος της περιοχής, έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπερταμείο, τονίζοντας τις κοινωνικές, οικονομικές και τουριστικές συνέπειες της απόφασης, ζητώντας, άμεση κυβερνητική παρέμβαση.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στους βουλευτές της Ν.Δ στην Κορινθία, ενώ, ο δήμαρχος επικοινώνησε και με τους βουλευτές της Κορινθίας που είναι στην κυβέρνηση, ζητώντας την άμεση στήριξή τους, για την ανατροπή της απόφασης. Επίσης, ο Γιώργος Γκιώνης, ο δήμαρχος Λουτρακίου, υπέγραψε και την απόφαση διαμαρτυρίας, όλων των δημάρχων της Πελοποννήσου, κατά την συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου, στην Τρίπολη. Παράλληλα, ετοιμάζεται και ψήφισμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Παράλληλα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ στις Ράχες Ικαρίας μετά από κάλεσμα τοπικών συνδέσμων. Οι κάτοικοι προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του καταστήματος, δηλώνοντας αγανακτισμένοι με την απόφαση της κυβέρνησης και εμπόδισαν τους υπαλλήλους να μπουν και να εργαστούν στην τελευταία ημέρα λειτουργίας του.

Η Ικαρία διαθέτει δύο ΕΛΤΑ: ένα αυτό στις Ράχες κι άλλο ένα στον Αγιο Κηρύκο, το οποίο επίσης κλείνει και έτσι το νησί θα μείνει με τα ΕΛΤΑ Ευδήλου που βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα, χωρίς να υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς στο νησί. Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι της περιοχής απαιτούν να μην ανασταλεί η λειτουργία του υποκαταστήματος στις Ράχες.

Θύελλα στη Βουλή

Η πολεμική ατμόσφαιρα μεταφέρθηκε και στη Βουλή, όπου ακόμα και βουλευτές της ΝΔ αντέδρασαν με σφοδρότητα στην απόφαση των ΕΛΤΑ ουσιαστικά να ακρωτηριασούν τη λειτουργία τους και μάλιστα σε περιοχές της χώρας που θεωρούνται κρίσιμες (ακριτικές, δυσπρόσιτες, κ.λπ.). Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Πέτσας, «δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών», ενώ ο πρόεδρος της επιτροπής όπου συζητείται το φορολογικό νομοσχέδιο, Θανάσης Καββαδάς εξερράγη, λέγοντας ότι «έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί».

Το θέμα τέθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης από τον Νίκο Παππά του ΣΥΡΙΖΑ. «Αυτές τις ημέρες έχουμε την παύση λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο. Η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ μπορεί να πάει δύο ημέρες μετά;», διερωτήθηκε. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Κατρίνης είπε ότι «άμεσα πρέπει να έρθει στη Βουλή ο πρόεδρος του Υπερταμείου και οι συναρμόδιοι υπουργοί και να μας ενημερώσουν. Πρόκειται για μια αιφνιδιαστική απόφαση χωρίς καμία διαβούλευση».

Πιερρακάκης: Δύσκολες αποφάσεις

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υποστήριξε «ασφαλώς για τα ΕΛΤΑ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι στις αποφάσεις. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να επιβιώσουν τα ΕΛΤΑ όχι για να κλείσουν αλλά για να αναδιαρθρωθούν», προσθέτοντας ότι «η συνθήκη που διέπει και αφορά τα ΕΛΤΑ από την ίδρυσή τους είναι εθνική. Γι’ αυτό ακριβώς αυτή η κυβέρνηση τα στήριξε οικονομικά πάρα πολύ, με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και με μια σχετική εθελουσία έξοδο καθώς παγίως – όχι μόνο επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης αλλά εδώ και χρόνια – το ζητούμενο ήταν τα ΕΛΤΑ να αναδιαρθρωθούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν».

Το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, σημείωσε ο υπουργός «δεν είναι ένα καινούριο θέμα, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει επί προηγούμενων κυβερνήσεων», προσθέτοντας ότι «πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην αναδιάρθρωσή τους που πρέπει να λυθούν», αλλά και εξαπολύοντας βολές στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είπε πως τα ΕΛΤΑ επί Ευκλείδη Τσακαλώτου πέρασαν στο Υπεραμείο προκειμένου να υπάρχει «ανεξαρτησία από κυβερνητικό έλεγχο». «Τα χρήματα που έχουν μπει και η μέριμνα που έχει ληφθεί είναι για να επιβιώσει ο Οργανισμός», ανέφερε.

Φάμελλος: Να μην τολμήσει να τα κλείσει ο Μητσοτάκης

Όπως προαναφέρθηκε, ο Κ. Πιερρακάκης δέχθηκε την έκτακτη συνεδρίαση των συναρμοδίων επιτροπών της Βουλής, κάτι που είχε ζητήσει από τον πρόεδρο της εθνικής αντιπροσωπείας, Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με επιστολή που συνυπέγραφε το σύνολο της Κ.Ο. του κόμματος.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι «η υποκριτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ημέρα που κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την υποστήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ταυτόχρονα, αιφνιδιαστικά, ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Η απόφαση αυτή πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες», προσθέτοντας να «μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα».

ΓΣΕΕ: Επωφελούνται μόνον οι ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ

Με μια σκληρή ανακοίνωση, η ΓΣΕΕ σημείωσε ότι «με ιδιαίτερη ανησυχία, οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ λαμβάνουν γνώση μιας (ακόμα) ελάχιστα μελετημένης “μεταρρύθμισης” που ακολουθεί τον εύκολο δρόμο, αυτόν της συρρίκνωσης και της υποχρηματοδότησης. Από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές φαίνεται ότι επωφελούνται μόνον οι ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ. Αντιθέτως, πλήττονται καίρια τόσο οι εργαζόμενοι, ορισμένοι εκ των οποίων θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, προκειμένου να μην χάσουν τις δουλειές τους, όσο και πλατιά κοινωνικά στρώματα που χάνουν τα τοπικά σημεία αναφοράς και διασύνδεσής τους με τον φορέα».

Η συνομοσπονδία τονίζει ότι «σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα ΕΛΤΑ έχουν την καθολική ευθύνη των ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη χώρα, στερούνται, όμως, πόρων που προβλέπονται ακόμα και από κοινοτικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση και τον εκσυγχρονισμό τους. Η έλλειψη πλάνου, χρηματοδότησης και ενδιαφέροντος μοιραία θα οδηγήσει έναν πάλαι ποτέ στιβαρό οργανισμό σε μαρασμό, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για τη χώρα και για χιλιάδες πολίτες».

ΕΛΤΑ: Επεκτείνεται η υπηρεσία «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον»

Από την πλευρά τους, τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν ότι «προχωρούν δυναμικά στον μετασχηματισμό τους, επεκτείνοντας το μοντέλο “ΕΛΤΑ κατ’ οίκον”, που φέρνει όλες τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ απευθείας στην

πόρτα του πολίτη. Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρης Σκλήκας,

“το ταχυδρομείο δεν είναι μόνο το κατάστημα της γειτονιάς• είναι μια υπηρεσία που φτάνει

ακόμη πιο κοντά στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται, με σύγχρονα μέσα, ευελιξία και

αξιοπιστία”.

Ο θεσμός “ΕΛΤΑ κατ’ οίκον” αξιοποιεί το ισχυρό δίκτυο 1.400 ταχυδρόμων, 500

συνεργατών ΕΛΤΑ και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier, που εξυπηρετούν καθημερινά

κάθε γωνιά της χώρας. Οι ταχυδρόμοι διαθέτουν πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS) και

μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές, εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις αντικειμένων

απευθείας στον χώρο του πολίτη».

Υπογραμμίζεται ότι «ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους συνταξιούχους και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως και σήμερα. Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον αγροτικό ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του για προγραμματισμό κατ’ οίκον εξυπηρέτησης. Παράλληλα, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212 0000 700, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να προγραμματίζουν ραντεβού με τον ταχυδρόμο της περιοχής τους».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων στηρίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα και αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιείται τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Προηγήθηκαν η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, η

ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη. Σε κάθε νησί λειτουργεί τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα, ενώ σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πλέον φυσικό κατάστημα, η εξυπηρέτηση παρέχεται μέσα από το δίκτυο των αγροτικών ταχυδρόμων, κινητών μονάδων, συνεργαζόμενων σημείων και πρακτορείων με την εμπορική ταυτότητα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία και τις ίδιες υπηρεσίες με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος».

Διαβάστε επίσης

Ο Νίκος Καρανίκας ισοπεδώνει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Τσίπρα – «Ακραία θλίψη»

Διαβιβάστηκε νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη στη Βουλή – Αφορά τον πρωθυπουργό και πολλά υπουργικά στελέχη

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου βολεύτηκε στο… Φεστιβάλ Αθηνών, σάλος από το ρουσφέτι της Μενδώνη