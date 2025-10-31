search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 13:42
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

31.10.2025 12:04

Διαβιβάστηκε νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη στη Βουλή – Αφορά τον πρωθυπουργό και πολλά υπουργικά στελέχη

31.10.2025 12:04
vouli voridis flwridis

Ο Γιώργος Φλωρίδης διαβίβασε στη Βουλή νέα ποινική δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών.

Η νέα δικογραφία αφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και πλήθος υπουργικών στελεχών της περιόδου που έγινε το δυστύχημα.

Συκεκριμένα αφορά στον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο, στον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από 1.3.2023 Γιώργο Γεραπετρίτη, στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, στον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη, στην πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, στον πρώην υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη, στον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο, στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, στον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και στους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς Μεταφορών, κατά τα έτη 2012-2023, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο Μαυραγάνη, Αθανάσιο Μωραΐτη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργο Καραγιάννη.

