Εσωκομματικές στη ΝΔ ενόψει συνεδρίου: Οι 4 φυλές και τι επιδιώκουν οι Μητσοτακικοί, Δενδιακοί, Δεξιοί και δελφίνοι

Μπορεί το καλό κλίμα που υπήρξε στην εκδήλωση του υπουργείου Άμυνας μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια να ηρέμησε τα πράγματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι στο εσωτερικό του κόμματα εξέλιπαν οι ανταγωνισμοί.

Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ που θα διεξαχθούν στις 23 Νοεμβρίου για θα βγάλουν προέδρους ΔΕΕΠ/ΔΗΜΤΟ, διοικητικά συμβούλια και – κυρίως – συνέδρους για το επικείμενο Συνέδριο του κόμματος θα δώσουν τον τόνο το επόμενο διάστημα στην εσωκομματική αναμέτρηση.

Επίσημα, το κόμμα προβάλλει «ανοιχτές, σύγχρονες διαδικασίες» με δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου και σαφές χρονοδιάγραμμα – ανεπίσημα, όλοι ξέρουν ότι οι λίστες συνέδρων είναι το πραγματικό νόμισμα ισχύος.

Ποιοι θα κοντραριστούν; Χονδρικά, τέσσερα ρεύματα, με επικαλύψεις και γέφυρες:

Οι «προεδρικοί/του Μαξίμου». Είναι το δίκτυο που θέλει καθαρό σήμα στα όργανα υπέρ της γραμμής Μητσοτάκη και χαμηλές εντάσεις μέχρι το Συνέδριο. Στόχος: ενιαία εικόνα, γρήγορες εγκρίσεις, πειθαρχία. Το οργανωτικό και η ΚΕΦΕ (με πρόεδρο την Ελίζα Βόζεμπεργκ) διασφαλίζουν κανόνες και χρόνους, ενώ προωθούν τη μαζική συμμετοχή και την ψηφιακή διευκόλυνση – κλειδί για έλεγχο ροής ψήφων χωρίς τοξικότητα. Οι Δενδιακοί, με αιχμή τον ΥΠΕΘΑ, επενδύουν σε προφίλ σοβαρότητας και «κανονικότητας». Τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης στο Πεντάγωνο, όπου ο πρωθυπουργός και ο Νίκος Δένδιας αντάλλαξαν θεσμικούς τόνους, λειτούργησαν ως μήνυμα αποκλιμάκωσης μετά την κόντρα για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Το αφήγημα: ενότητα, projects που «μένουν», και ρόλος-άγκυρα στο Συνέδριο. Το «δεξιό ρεύμα/σαμαρικοί» και οι «καραμανλικοί». Ιδεολογικά πιο απαιτητικοί σε ζητήματα ταυτότητας, με επιρροή σε παραδοσιακές οργανώσεις. Δεν εμφανίζονται ως ενιαία τάση, όμως σε τοπικά παίγνια και εκλογή συνέδρων μπορούν να γίνουν ρυθμιστές. Οι «μηχανές» του κυβερνητικού στελεχικού πυρήνα, με προφίλ επικοινωνίας, ανάπτυξης, Κυριάκος Πιερρακακης και Άδωνις Γεωργιάδης οι βασικοί πρωταγωνιστές.

Το πλαίσιο της σύγκρουσης δεν είναι «ποιος εναντίον ποιου» αλλά «ποια αφήγηση θα σφραγίσει το Συνέδριο». Οι προεδρικοί θέλουν να επικυρώσουν την γραμμή σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και θεσμικής ψυχραιμίας. Οι θεσμικοί/Δενδιακοί προβάλλουν κυβερνησιμότητα με understated στιλ, κεφαλαιοποιώντας στιγμές «ενότητας με έργο» όπως τα εγκαίνια στο Πεντάγωνο. Η δεξιά πτέρυγα πιέζει για καθαρότερο ιδεολογικό αποτύπωμα. Και οι επικοινωνιακοί-πρακτικιστές μετρούν δυνάμεις σε αστικά κέντρα και κλασικά «κάστρα» της ΝΔ.

Τι θα δούμε στους συσχετισμούς;

Πρώτον , όπου υπάρχει δυνατότητα e-vote, οι οργανωμένοι μηχανισμοί με πρόσβαση σε μέλη-ψηφιακούς «πιστούς» θα κερδίσουν tempo.

, όπου υπάρχει δυνατότητα e-vote, οι οργανωμένοι μηχανισμοί με πρόσβαση σε μέλη-ψηφιακούς «πιστούς» θα κερδίσουν tempo. Δεύτερον , σε μεγάλες ΔΕΕΠ, τα τοπικά ζητήματα (αυτοδιοίκηση, έργα, πρόσωπα) θα καθορίσουν συμμαχίες πιο πολύ από τις τηλεοπτικές κόντρες.

, σε μεγάλες ΔΕΕΠ, τα τοπικά ζητήματα (αυτοδιοίκηση, έργα, πρόσωπα) θα καθορίσουν συμμαχίες πιο πολύ από τις τηλεοπτικές κόντρες. Τρίτον, μετά τον μικρό «πόλεμο» δηλώσεων για τον Άγνωστο Στρατιώτη, το μήνυμα που φαίνεται να επικρατεί είναι «χαμηλώνουμε φωνές, ανεβάζουμε παραγωγή» – στοιχείο που φτιάχνει γέφυρες ενόψει Συνεδρίου.

Οι εσωκομματικές δεν θα αναδείξουν «νικητή» προσώπου, αλλά προβάδισμα αφηγήματος. Αν το μπλοκ του Μαξίμου κλειδώσει πλειοψηφικά σώματα συνέδρων με ήρεμα νερά, πάμε για Συνέδριο επικύρωσης. Αν οι θεσμικοί και οι παραδοσιακοί πόλοι μαζέψουν κρίσιμη μάζα σε πόλεις-κλειδιά, θα έχουμε πιο «συλλογικό» μήνυμα γραμμής.

Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών θα δείξει εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ακόμα τον πλήρη έλεγχο εντός του κόμματος ή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά δίνουν δυνάμεις στους δελφίνους για την επόμενη μέρα.

