Εσωκομματικές στη ΝΔ ενόψει συνεδρίου: Οι 4 φυλές και τι επιδιώκουν οι Μητσοτακικοί, Δενδιακοί, Δεξιοί και δελφίνοι

Μπορεί το καλό κλίμα που υπήρξε στην εκδήλωση του υπουργείου Άμυνας μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια να ηρέμησε τα πράγματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι στο εσωτερικό του κόμματα εξέλιπαν οι ανταγωνισμοί.
Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ που θα διεξαχθούν στις 23 Νοεμβρίου για θα βγάλουν προέδρους ΔΕΕΠ/ΔΗΜΤΟ, διοικητικά συμβούλια και – κυρίως – συνέδρους για το επικείμενο Συνέδριο του κόμματος θα δώσουν τον τόνο το επόμενο διάστημα στην εσωκομματική αναμέτρηση.
Επίσημα, το κόμμα προβάλλει «ανοιχτές, σύγχρονες διαδικασίες» με δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου και σαφές χρονοδιάγραμμα – ανεπίσημα, όλοι ξέρουν ότι οι λίστες συνέδρων είναι το πραγματικό νόμισμα ισχύος.
Ποιοι θα κοντραριστούν; Χονδρικά, τέσσερα ρεύματα, με επικαλύψεις και γέφυρες:
Το πλαίσιο της σύγκρουσης δεν είναι «ποιος εναντίον ποιου» αλλά «ποια αφήγηση θα σφραγίσει το Συνέδριο». Οι προεδρικοί θέλουν να επικυρώσουν την γραμμή σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και θεσμικής ψυχραιμίας. Οι θεσμικοί/Δενδιακοί προβάλλουν κυβερνησιμότητα με understated στιλ, κεφαλαιοποιώντας στιγμές «ενότητας με έργο» όπως τα εγκαίνια στο Πεντάγωνο. Η δεξιά πτέρυγα πιέζει για καθαρότερο ιδεολογικό αποτύπωμα. Και οι επικοινωνιακοί-πρακτικιστές μετρούν δυνάμεις σε αστικά κέντρα και κλασικά «κάστρα» της ΝΔ.
Τι θα δούμε στους συσχετισμούς;
Οι εσωκομματικές δεν θα αναδείξουν «νικητή» προσώπου, αλλά προβάδισμα αφηγήματος. Αν το μπλοκ του Μαξίμου κλειδώσει πλειοψηφικά σώματα συνέδρων με ήρεμα νερά, πάμε για Συνέδριο επικύρωσης. Αν οι θεσμικοί και οι παραδοσιακοί πόλοι μαζέψουν κρίσιμη μάζα σε πόλεις-κλειδιά, θα έχουμε πιο «συλλογικό» μήνυμα γραμμής.
Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών θα δείξει εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ακόμα τον πλήρη έλεγχο εντός του κόμματος ή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά δίνουν δυνάμεις στους δελφίνους για την επόμενη μέρα.
