Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Αίγυπτο σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών.
Αύριο, Σάββατο ο κ. Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).
Την Κυριακή ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.
Διαβάστε επίσης
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα «πιέζεται και απειλεί»
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δημοσκοπήσεις και ο «μονόδρομος» της «σύγκλισης» με Τσίπρα
Σφίγγει η θηλιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η κυβέρνηση αναβάλλει τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων με κομβικό ρόλο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.