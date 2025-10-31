search
31.10.2025 07:52

Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

31.10.2025 07:52
MITSOTAKIS-VRYXELLES

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Αίγυπτο σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. 

Πιο αναλυτικά, σήμερα Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών.

Αύριο, Σάββατο ο κ. Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).

Την Κυριακή ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

