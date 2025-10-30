Σφίγγει η θηλιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η κυβέρνηση αναβάλλει τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων με κομβικό ρόλο

Κάθε μέρα που περνάει, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφήνει όλο και βαθύτερο στίγμα στην κοινωνία, καθώς, εκτός από τις αποκαλύψεις που υπάρχουν στην Εξεταστική Επιτροπή, η μεγαλύτερη μερίδα των αγροτών δεν έχει λάβει τις επιδοτήσεις και γι’ αυτό απειλεί με κινητοποιήσεις.

Με δεδομένο μάλιστα ότι η Κομισιόν θέτει ένα στενό χρονοδιάγραμμα για να εξομαλυνθούν οι ροές του κοινοτικού χρήματος προς τους παραγωγούς και κτηνοτρόφους, αλλά και για να αποφευχθούν νέες περιπέτειες με πρόστιμα και «πάγωμα» κονδυλίων, το Μέγαρο Μαξίμου τρέχει και δεν φτάνει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθούν οι καταβολές των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Ξέραμε καλά ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση εν κινήσει, ενώ έπρεπε να γίνονται πληρωμές και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προκαλούσε αστοχίες και καθυστερήσεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να καταβάλλονται αποζημιώσεις σε δικαιούχους για τροφές, για καταστροφές από τον Daniel. Θέλω να πιστεύω ότι η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέχρι τα τέλη αυτού του έτους».

Έρχεται τσουνάμι

Η κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα θορυβημένη από τις πληροφορίες που θέλουν τους αγρότες να ετοιμάζονται για μεγάλες κινητοποιήσεις στις 11 Νοεμβρίου σε πανελλαδικό επίπεδο. Με δεδομένο ότι, όταν ο αγροτικός κόσμος ξεκινά κινητοποιήσεις, αυτές κρατάνε για μεγάλο διάστημα και οι επιπτώσεις τους αφορούν όλη τη χώρα, το κυβερνητικό επιτελείο αναζητά τρόπους για να εκτονωθεί η διαφαινόμενη κρίση.

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα το γεγονός ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται να θέλει να σπρώξει την κατάθεση των βασικών μαρτύρων του σκανδάλου στην Εξεταστική Επιτροπή για πιο μετά δημιουργεί εντάσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται να μην θέλει να μπει στην ουσία της ιστορίας.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα που κατατέθηκε να διευρυνθεί ο κατάλογος των μαρτύρων με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, δηλαδή τον «Φραπέ», τον «Χασάπη», αλλά και την τομεάρχη της Ν.Δ. Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Όπως υποστήριξε η Μιλένα Αποστολάκη υπερασπιζόμενη την πρότασή της, «όπως προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες από στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ο κ. Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος και “Φραπές”, και η κ. Σεμερτζίδου φαίνεται να έχουν κομβικό ρόλο στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις και ενδεχομένως να τους ασκηθούν αυτεπάγγελτες διώξεις από την εισαγγελία και να καταστεί αδύνατη η εξέτασή τους από την Επιτροπή, επικαλούμενοι το δικαίωμα της σιωπής».

Πιέζει η αντιπολίτευση

Η κυβέρνηση επιθυμεί να φέρει τον συμπληρωματικό κατάλογο των μαρτύρων στα μέσα Νοεμβρίου. Σε αυτόν αναμένεται να υπάρχει και το όνομα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει ότι θέλει να καταθέσει.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πάντως, αναμένεται να ασκηθεί πίεση προκειμένου να καταθέσουν ο βουλευτής της Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς σχετικά με την ιστορία που έχει προκύψει για το εάν γνώριζε ή όχι το Μέγαρο Μαξίμου – ο Μυλωνάκης – το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν αυτό αποκαλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Φυσικά το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι εάν θα έρθει στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι θα αναφέρεται σε οκτώ «γαλάζιους» βουλευτές συν δύο από κόμματα της αντιπολίτευσης, δύο πρώην υπουργούς και έναν ή δύο νυν υπουργούς.

Θορυβημένοι οι βουλευτές

Την ίδια ώρα οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος της επαρχίας εμφανίζονται ιδιαίτερα θορυβημένοι, αφού το κλίμα που εισπράττουν από τους κτηνοτρόφους και αγρότες των περιοχών τους είναι η έντονη δυσαρέσκεια επειδή, πέρα από τις επιδοτήσεις, η ακρίβεια ροκανίζει τον προϋπολογισμό τους. Όπως λένε μάλιστα «γαλάζια» στελέχη, το νευραλγικό αυτό κομμάτι της κοινωνίας, που είχε δώσει στις προηγούμενες αναμετρήσεις τη νίκη στη Ν.Δ., σήμερα όχι μόνο έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα, αλλά είναι και πολύ δύσκολο να επανέλθει.

Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης απέναντι σε αυτή την κατάσταση λέει ότι «είναι αποφασισμένη να φτάσει την κατάσταση μέχρι τα άκρα προκειμένου να βρει τους υπεύθυνους του σκανδάλου». Μόνο που, όπως υποστηρίζουν παράγοντες του αγροτικού κόσμου, τους υπεύθυνους τους γνωρίζει καλά, καθώς είναι στελέχη της Ν.Δ.

Παράλληλα ωστόσο το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Όχι μόνο τον Μάκη Βορίδη αλλά και τον Λευτέρη Αυγενάκη. Δεν θέλει δηλαδή για κανέναν λόγο να εμπλακεί οποιοδήποτε στέλεχος της κυβέρνησης – νυν ή πρώην – στην υπόθεση αυτή, διότι έτσι θα στοιχειοθετηθεί το επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι είναι αποκλειστικά σκάνδαλο της Ν.Δ.

Χθες πάντως στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί μέσα στον Νοέμβριο και θα έχει ψηφιστεί το αργότερο έως τις αρχές Δεκεμβρίου, καθώς είναι από τα προαπαιτούμενα που θέτει η Κομισιόν προκειμένου να συνεχιστούν οι καταβολές κοινοτικών επιδοτήσεων και να μην υπάρξουν περικοπές και νέα πρόστιμα σε βάρος της χώρας μας.

