Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε να προστατεύσει το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των πολιτών

«Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, είναι ατελέσφορα, έχουν αποτύχει. Δεν έχουν καταφέρει να προστατεύσουν το εισόδημα του ελληνικού λαού. Το μόνο που έχει επιτραπεί είναι ένα πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων και καρτέλ εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συζήτηση με εκπροσώπους καταναλωτικών ενώσεων με τους οποίους συναντήθηκε το μεσημέρι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε εκτενώς στις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, η ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού και επιπλέον παρουσίασε μια σειρά από προτάσεις διαρθρωτικών παρεμβάσεων όπως:

Α) η ίδρυση μιας ισχυρής Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, που θα έχει ισχυρές ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες, υψηλή εξειδίκευση, θα διαθέτει ευελιξία και τα πλέον σύγχρονα εργαλεία, θα συνεργάζεται με τις ενώσεις καταναλωτών, θα προβαίνει σε συστηματικούς και αυτεπάγγελτους ελέγχους και θα αναπτύσσει κάθε αναγκαία δράση για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Β) η ίδρυση και στη χώρα μας ενός Εθνικού Ιδρύματος Κατανάλωσης που θα πραγματοποιεί συγκριτικές έρευνες σε προϊόντα και υπηρεσίες, με σκοπό τη βελτίωση του ανταγωνισμού μέσα από την ενίσχυση της δυνατότητας των καταναλωτών να αξιολογούν και να συγκρίνουν τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες,

Γ) η αναβάθμιση του ρόλου των ενώσεων καταναλωτών.

«Αυτά τα μέτρα, όμως, για να υλοποιηθούν, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί να τα υλοποιήσει μία κυβέρνηση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι υπηρετεί τους λίγους και ισχυρούς. Για αυτό φιλοδοξούμε και αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή, που θα πιστεύει ότι μονόδρομος είναι να μπουν κανόνες στην εγχώρια αγορά. Κανόνες που θα προστατεύσουν τον πολίτη ώστε στόχος να μην είναι απλά η επιβίωση, αλλά η ευημερία, η ελπίδα, η προοπτική κάθε οικογένειας στον τόπο» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποΙ από: ΕΚΠΟΙΖΩ, Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Ένωση Καταναλωτών και Δανειοληπτών, ΚΕΠΚΑ και το Ινστιτούτο Καταναλωτών Δωδεκανήσου.

Από το ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης, η υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας (Τράπεζες- Ιδιωτικό Χρέος) Μιλένα Αποστολάκη, ο γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Γάτσιος, ο γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών Δημήτρης Σπυράκος, ο γραμματέας ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη.

