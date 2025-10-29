search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 19:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 17:28

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε να προστατεύσει το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των πολιτών

29.10.2025 17:28
30986971-768×519

«Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, είναι ατελέσφορα, έχουν αποτύχει. Δεν έχουν καταφέρει να προστατεύσουν το εισόδημα του ελληνικού λαού. Το μόνο που έχει επιτραπεί είναι ένα πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων και καρτέλ εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συζήτηση με εκπροσώπους καταναλωτικών ενώσεων με τους οποίους συναντήθηκε το μεσημέρι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε εκτενώς στις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, η ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού και επιπλέον παρουσίασε μια σειρά από προτάσεις διαρθρωτικών παρεμβάσεων όπως:

Α) η ίδρυση μιας ισχυρής Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, που θα έχει ισχυρές ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες, υψηλή εξειδίκευση, θα διαθέτει ευελιξία και τα πλέον σύγχρονα εργαλεία, θα συνεργάζεται με τις ενώσεις καταναλωτών, θα προβαίνει σε συστηματικούς και αυτεπάγγελτους ελέγχους και θα αναπτύσσει κάθε αναγκαία δράση για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Β) η ίδρυση και στη χώρα μας ενός Εθνικού Ιδρύματος Κατανάλωσης που θα πραγματοποιεί συγκριτικές έρευνες σε προϊόντα και υπηρεσίες, με σκοπό τη βελτίωση του ανταγωνισμού μέσα από την ενίσχυση της δυνατότητας των καταναλωτών να αξιολογούν και να συγκρίνουν τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες,

Γ) η αναβάθμιση του ρόλου των ενώσεων καταναλωτών.

«Αυτά τα μέτρα, όμως, για να υλοποιηθούν, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί να τα υλοποιήσει μία κυβέρνηση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι υπηρετεί τους λίγους και ισχυρούς. Για αυτό φιλοδοξούμε και αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή, που θα πιστεύει ότι μονόδρομος είναι να μπουν κανόνες στην εγχώρια αγορά. Κανόνες που θα προστατεύσουν τον πολίτη ώστε στόχος να μην είναι απλά η επιβίωση, αλλά η ευημερία, η ελπίδα, η προοπτική κάθε οικογένειας στον τόπο» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποΙ από: ΕΚΠΟΙΖΩ, Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Ένωση Καταναλωτών και Δανειοληπτών, ΚΕΠΚΑ και το Ινστιτούτο Καταναλωτών Δωδεκανήσου.

Από το ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης, η υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας (Τράπεζες- Ιδιωτικό Χρέος) Μιλένα Αποστολάκη, ο γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Γάτσιος, ο γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών Δημήτρης Σπυράκος, ο γραμματέας ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη.

Διαβάστε επίσης:

Δάλλα: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα τρέμει όταν με βρει μπροστά της στη δικαστική αίθουσα»

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου – Γεροβασίλη με αφορμή την ψηφοφορία για άρση της ασυλίας της

Τσίμαρης: «Σε πέντε χρόνια τα νοικοκυριά αναγκάστηκαν  ξοδέψουν 1,5 δισ. ευρώ παραπάνω για υπηρεσίες υγείας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Φρικτός ο απολογισμός των νεκρών στη Γάζα, να μην χαθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

tile8easi
MEDIA

Παρέλαση τηλεθέασης το διήμερο (27,28/10) από «Άγιο έρωτα» και «Να μ’ αγαπάς»

melissa
ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας Μελίσα: Πάνω από 30 οι νεκροί σε Αϊτή, Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Παναμά – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα

exetastiki opekepe 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για δίκτυο διαπλοκής μιλά το ΠΑΣΟΚ, μετά την κατάθεση Τρυπιτσίδη – «Γαλάζιο» το σκάνδαλο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

konstantinoupoli-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη: Στο «φως» βίντεο από τη διάσωση της 18χρονης κόρης της οικογένειας – Νεκρά τα δύο αδέλφια της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 19:23
Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Φρικτός ο απολογισμός των νεκρών στη Γάζα, να μην χαθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

tile8easi
MEDIA

Παρέλαση τηλεθέασης το διήμερο (27,28/10) από «Άγιο έρωτα» και «Να μ’ αγαπάς»

melissa
ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας Μελίσα: Πάνω από 30 οι νεκροί σε Αϊτή, Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Παναμά – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα

1 / 3