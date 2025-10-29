Τσίμαρης: «Σε πέντε χρόνια τα νοικοκυριά αναγκάστηκαν  ξοδέψουν 1,5 δισ. ευρώ παραπάνω για υπηρεσίες υγείας»

Σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ιωάννης Τσίμαρης, στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας».

Ο υπεύθυνος του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι το προτεινόμενο πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ και δεν εντάσσεται σε καμία συνεκτική στρατηγική αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Υγείας.

Ο κ. Τσίμαρης τόνισε πως «η κυβέρνηση καταφεύγει στη φτηνή λύση των επικουρικών συμβάσεων, δημιουργώντας ένα σύστημα ομηρίας για χιλιάδες υγειονομικούς», ενώ «οι μόνιμες προσλήψεις είναι λιγότερες από τις αποχωρήσεις».

«Περισσότεροι από 20.000 επικουρικοί εργαζόμενοι αποδεικνύουν την αδυναμία της κυβέρνησης να στελεχώσει το ΕΣΥ. Ένα σύστημα που υποτίθεται ότι εγγυάται καθολική κάλυψη έχει μετατραπεί σε σύστημα οικονομικής ανισότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τόνισε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας αυξήθηκαν δραματικά, φτάνοντας στο 38,6% των συνολικών δαπανών, ενώ «1 στους 5 πολίτες δεν έλαβε την απαραίτητη φροντίδα το 2024, με το ποσοστό αυτό να εκτοξεύεται στο 32,3% για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Σε πέντε χρόνια, τα νοικοκυριά αναγκάστηκαν να ξοδέψουν 1,5 δισ. ευρώ παραπάνω για υπηρεσίες υγείας. Η κυβέρνηση οδηγεί το ΕΣΥ σε ιδιωτικοποίηση και τους πολίτες σε οικονομική εξάντληση», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις επιμέρους διατάξεις, ο κ. Τσίμαρης έκανε λόγο για «πολυνομοσχέδιο ερανιστικού χαρακτήρα» με φωτογραφικές ρυθμίσεις και αδιαφάνεια.

«Αντί να ενισχύεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η κυβέρνηση νομοθετεί υπέρ του ιδιωτικού έργου, χωρίς τεκμηρίωση για το αν ωφελεί πραγματικά τον ασθενή», τόνισε.

Επισήμανε επίσης ότι «η απουσία αντικειμενικών δεικτών αξιολόγησης και αξιοκρατικών διοικήσεων καθιστά αναποτελεσματικές τις όποιες διοικητικές αλλαγές».

Ο κ. Τσίμαρης παρουσίασε την εναλλακτική προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ:

Ανασχεδιασμός του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού με διεπιστημονικές ομάδες.

με διεπιστημονικές ομάδες. Μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ σε στρατηγικό αγοραστή υπηρεσιών με διαφανή τιμολόγηση και αποζημίωση βάσει ποιότητας.

Ενίσχυση της ανακουφιστικής και μακροχρόνιας φροντίδας, τομέα στον οποίο η Ελλάδα δαπανά μόλις 2% έναντι 15% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων και ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας.

Ο βουλευτής υπογράμμισε: «Η Υγεία δεν είναι εργαλείο επικοινωνίας ούτε πεδίο πελατειακής πολιτικής. Είναι κοινωνικό δικαίωμα. Το ΕΣΥ πρέπει να ξαναγίνει πυλώνας της κοινωνίας, όχι πεδίο συρρίκνωσης ή ιδιωτικοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί ένα δημόσιο σύστημα Υγείας που να χωρά όλους τους πολίτες».

