Οικοτροφείο Α8 «Δάφνη»: Μια μονάδα πρότυπο για άτομα με αυτισμό

Μια μονάδα πρότυπο για άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και διεγερτικής συμπεριφοράς, λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Υμηττού.

Πρόκειται για το Οικοτροφείο Α8 «Δάφνη», όπου η καθημερινότητα δεν περιορίζεται μόνο στη φροντίδα και την υποστήριξη αλλά είναι ένας κόσμος δράσης, μάθησης και δημιουργίας για τα παιδιά που ζουν στο φάσμα του αυτισμού.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 4.000 έως 5.000 παιδιά και ενήλικες με κλασικό αυτισμό και 20.000 έως 30.000 άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Για τον λόγο αυτό είναι μεγάλη ανάγκη για τη δημιουργεί πρότυπων δομών για τους πάσχοντες.

Το οικοτροφείο Α8 «Δάφνη», είναι η πρώτη πανελλαδικά Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Κάτω από την «ασπίδα» της Αμκε Εκπεθε-Ευρωπαϊκή Έκφραση, η ΜΨΑ «Δάφνη» προσφέρει δωρεάν ένα θεραπευτικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την επανένταξη των ωφελούμενων στην κοινωνία. Αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα καλής πρακτικής πάνω στον τομέα της ψυχικής υγείας και χαράσσει έναν δρόμο ελπίδας και προόδου για όσους χρειάζονται στήριξη και αποδοχή.

Από τα εργαστήρια τέχνης τη μουσική, τις καλωπιστικές δραστηριότητες, μέχρι τις εξωτερικές εξορμήσεις, οι δράσεις του οικοτροφείου αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας κοινότητας που χτίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη και την εξέλιξη. Ο καθιερωμένος περίπατος των ωφελούμενων σε πάρκα με σκοπό το παιχνίδι και τον αθλητισμό έχει ευαισθητοποιήσει τους πολίτες του Δήμου Δάφνης Υμηττού, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει το εγχείρημα και συνεισφέρουν και αυτοί στο πολύτιμο αυτό έργο.

Εξειδικευμένο προσωπικό

Το εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται από ψυχολόγους, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φροντιστές, βρίσκεται πάντα δίπλα στους 15 ενοίκους, με κατανόηση και ενσυναίσθηση του καθήκοντος, διασφαλίζει την υλοποίηση των στόχων, που δεν είναι άλλοι από την επικοινωνία την αλληλεπίδραση, την προσωπική ανάπτυξη δεξιοτήτων και φυσικά την απόκτηση αυτονομίας των διαμενόντων.

Το οικοτροφείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2024 στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» που είναι στο χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Ψυχικής Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Το κόστος της υλοποίησης της ανωτέρω δράσης με έναρξη την 1η Ιανουάριου 2024 με διάρκεια 18 μήνες, καλύφθηκε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σήμερα πλέον το κόστος λειτουργίας της δομής έχει ενταχθεί στο τακτικό προϋπολογισμό και θα συνεχίζει αδιάλειπτα τη λειτουργία του.

