Εθνικό Σύστημα Υγείας: Και όμως είναι ήδη ιδιωτικό… – Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας

Παρελθόν εδώ και πολλά χρόνια είναι η δημόσια και δωρεάν υγεία, το πάγιο αίτημα των νοσοκομειακών γιατρών που προγραμματίζουν 48ωρη απεργία στις 6-7 Νοέμβριου.

Παρά τις ανακαινίσεις και την ενίσχυση με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων υγειονομικών δόμων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την κατασκευή νέων θεραπευτηρίων όπως το Ογκολογικό της Θεσσαλονίκης και της Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, το ΕΣΥ έχει ιδιωτικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό το αποδεικνύουν τα στοιχεία του ίδιου του υπουργείου Υγείας. Άλλωστε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε πολλές δηλώσεις του έχει ξεκαθαρίσει ότι το ΕΣΥ είναι ο μεγαλύτερος δημόσιος Οργανισμός: «με 117.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 κέντρα υγείας, 1.500 περιφερειακά ιατρεία, κάποιες χιλιάδες συμβεβλημένους γιατρούς, διαχειρίζεται 25 εκατομμύρια περιστατικά το χρόνο.». Προφανώς το ΕΣΥ δεν μπορεί να υποστηριχθεί μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό και για το λόγο αυτό, χρειάζεται να έχει δικά του έσοδα.

Έτσι έχουμε απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία επι πληρωμή, προσωπικό γιατρό επι πληρωμή ενώ παράλληλα οι ασθενείς πληρώνουν μεγαλύτερη συμμετοχή από την τσέπη τους σε ιατρικές εξετάσεις ακόμα και στις ιατρικές συνταγές.

Σύμφωνα την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις Δαπάνες Υγείας του 2023, τα ελληνικά νοικοκυριά έβαλαν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για ιατροφαρμακευτικές ανάγκες, ξοδεύοντας πάνω από 7,3 δισ.

Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά, πως έγινε η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ αργά αλλά σταθερά, τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Απογευματινά ιατρεία επι πληρωμή

Η αρχή λοιπόν έγινε πριν από 25 χρόνια περίπου όταν θεσμοθετήθηκαν τα απογευματινά ιατρεία επι πληρωμή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου υγείας πρωταθλητισμό στα επί πληρωμή ιατρεία μετά τις 16.00 το απόγευμα έως τις 20.00- 21.00 το βράδυ κλείνουν κυρίως τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία όλης της χώρας.

Πρώτο στη λίστα με τα περισσότερα απογευματινά ιατρεία σε ολόκληρη τη χώρα είναι το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας, όπου την περσινή χρονιά που υπάρχουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας, πραγματοποιήθηκαν 44.485 ιατρεία. Ακολουθεί το νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» στην Αθήνα με 43.154.

Αναλυτικά τα δέκα νοσοκομεία με τα περισσότερα απογευματινά ιατρεία:

– Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας 44.485 απογευματινά ιατρεία

– Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» 43.154 απογευματινά ιατρεία

-Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 33.565 απογευματινά ιατρεία

– Νοσοκομείο ΚΑΤ 29.524 απογευματινά ιατρεία

– Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 25.686 απογευματινά ιατρεία

– Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν 24.046 απογευματινά ιατρεία

– Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 20.464 απογευματινά ιατρεία

– Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων 20.183 απογευματινά ιατρεία

– Άγιος Σάββας 19.878 απογευματινά ιατρεία

– Έλενα Βενιζέλου 18.668 απογευματινά ιατρεία.

Εάν μπει κανείς στο κόπο και αθροίσει όλες αυτές τις ιατρικές επισκέψεις, θα δει ότι πρόκειται για σχεδόν 300.000 απογευματινά ιατρεία (279.655) που έκαναν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία και πλήρωσαν από τις τσέπη τους μόνο μέσα σε ένα χρόνο και μόνο σε δέκα νοσοκομεία!

Το κόστος

Αναλυτικά οι ασθενείς για να εξεταστούν από γιατρό της επιλογής τους σε απογευματινό ιατρείο νοσοκομείου πρέπει να καταβάλει τα εξής ποσά ανάλογα με τη θέση του γιατρού:

36 € Λέκτορας – Επιμελητής Β’

48 € Επιμελητής Α’ – Επίκουρος Καθηγητής

60 € Διευθυντής – Αναπληρωτής Καθηγητής

64 € Συντονιστής Διευθυντής

72 € Καθηγητής

Να σημειωθεί πως τα ασφαλιστικά Ταμεία δεν καλύπτουν το κόστος της επίσκεψης. Ωστόσο καλύπτουν τις ιατρικές πράξεις και τις διαγνωστικές εξετάσεις (αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες κ.λ.π.), αρκεί ο ασθενής να διαθέτει το απαραίτητο παραπεμπτικό. Σε αντίθετη περίπτωση ο ασθενής καταβάλει ο ίδιος όλο το κόστος.

Απογευματινά χειρουργεία επι πληρωμή

Η «πρεμιέρα» των απογευματινών χειρουργείων επι πληρωμή έγινε το Μάρτιο του 2024 με στόχο να μειωθεί η λίστα αναμονής των ασθενών που περίμεναν από δυο, τρία έως και τέσσερα χρόνια για να μπουν στο χειρουργείο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας οι ασθενείς που περίμεναν για να υποβληθούν σε μια επέμβαση ρουτίνας π,χ καταρράκτης ή ισχίο ήταν περισσότεροο από 100.000.

Αναλυτικά το κόστος για απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ κυμαίνεται από €300 έως €2.000 και καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία βαρύτητας της επέμβασης:

Πολύ Μικρή επέμβαση: €300 ( καταρράκτης)

Μικρή επέμβαση: €500

Μεσαία επέμβαση: €900

Μεγάλη επέμβαση: €1.200

Βαρεία επέμβαση: €1.600

Εξαιρετικά Βαρεία επέμβαση: €2.000 ( π.χ καρδιοχειρουργικά).

Σημειώνεται ότι η δαπάνη νοσηλείας αποζημιώνεται πλήρως από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς. Τα παραπάνω ποσά αφορούν τη συμμετοχή του ασθενούς και παραμένουν αμετάβλητα ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης της χειρουργικής επεμβάσεως

Διαγνωστικές εξετάσεις

Το κακό με τις ιδιωτικές πληρωμές δεν σταματάει φυσικά εδώ. Με βάση ρύθμιση του υπουργείου Υγείας, το 2024, οι ασθενείς πληρώνουν επιπλέον 1 € για τις αιματολογικές τους εξετάσεις ανά παραπεμπτικό, αλλά και 3 € για κάθε παραπεμπτικό για απεικονιστικές εξετάσεις.

Το «χαράτσι» αυτό προκύπτει, σύμφωνα με τη διάταξη του υπουργείου υγείας προκειμένου να μειωθεί το clawback ( αυτόματες επιστροφές) στα διαγνωστικά κέντρα, διαγνωστικά εργαστήρια και στους κλινικοεργαστηριακούς, που υποχρεώνονται να επιστρέφουν χρήματα στον ΕΟΠΥΥ όταν ξεπερνιέται η προϋπολογισθείσα δημόσια δαπάνη.

Πρόκειται για μια… λύση που επιβαρύνει τους δέκα εκατομμύρια ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ώστε να μην καταβάλει το κράτος επιπλέον κονδύλια για εξετάσεις…

