Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Όχι σε συμβουλές υγείας από το διαδίκτυο – Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στους πολίτες που εμπιστεύονται το διαδίκτυο ή φίλους για ιατρικές συμβουλές και μάλιστα ακολουθούν αμφιβόλου ποιότητας θεραπείες που μπορεί να τους βάλουν σε μεγάλες περιπέτειας για την υγεία τους.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) για να την προστασία της δημόσιας υγείας από αυτή την κακή πρακτική που ακολουθούνε πολλοί ασθενείς έχει προχωρήσει και σε καμπάνια ενημέρωσης στην οποία προειδοποιούν ότι όσοι πολίτες, αναζητούν πληροφορίες για την υγεία τους στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδύονται τους συμβούλους υγείας, θέτουν τον εαυτό τους και την υγεία των αγαπημένων τους σε σοβαρό κίνδυνο.

«Οι ανεύθυνες πληροφορίες, ακόμη και στις περιπτώσεις που δίδονται καλόπιστα, μπορούν να οδηγήσουν σε αυτοσχέδιες θεραπείες με επιπτώσεις που δύσκολα μπορούν να αναταχθούν ή να οδηγήσουν σε διακοπή κρίσιμων θεραπειών με υποσχέσεις αντικατάστασης από θαυματουργά βότανα και φάρμακα άγνωστης προέλευσης», όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΠΙΣ.

Μάλιστα στο κοινωνικό μήνυμα που μεταδίδεται στους σταθμούς της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, στην ΕΡΤ και προσεχώς σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας ο ΠΙΣ προτρέπει τους πολίτες να μη διακινδυνεύουν την υγεία τους και να εμπιστεύονται τη μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης, τον γιατρό τους.

Η καμπάνια με κοινωνικά μηνύματα που αφορούν σε σοβαρά ζητήματα υγείας έχει ξεκινήσει από την αρχή του 2025 και εντάσσεται στα 100χρονα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 13 Δεκεμβρίου με συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τον Μάριο Φραγκούλη και την Deborah Mayers.

Για να δείτε το κοινωνικό μήνυμα του ΠΙΣ πατήστε εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Εθνικό Σύστημα Υγείας: Και όμως είναι ήδη ιδιωτικό… – Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης: 250.000 πάσχουν στην Ελλάδα από τη νόσο που δεν σταματά στο δέρμα

Πώς τα βλαστοκύτταρα μελανοκυττάρων συνδέουν τα γκρίζα μαλλιά με τον καρκίνο