Νέα μελέτη: Οι άνδρες χρειάζονται διπλάσια άσκηση από τις γυναίκες για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Οι άνδρες μπορεί να χρειάζεται να ασκούνται διπλάσιο χρόνο από τις γυναίκες για να επιτύχουν την ίδια μείωση του κινδύνου στεφανιαίας νόσου.

Τα παραπάνω αναφέρει νέα έρευνα που επισημαίνει ότι οι οδηγίες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις διαφορές μεταξύ των φύλων.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν τα αρχεία σωματικής δραστηριότητας περισσότερων από 80.000 ανθρώπων και διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος καρδιακών παθήσεων μειώθηκε κατά 30% στις γυναίκες που ασκούνταν 250 λεπτά κάθε εβδομάδα.

Αντίθετα, οι άνδρες χρειάζονταν να φτάσουν τα 530 λεπτά, ή σχεδόν εννέα ώρες την εβδομάδα, για να δουν το ίδιο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον The Guardian.

Η μελέτη βασίζεται σε προηγούμενη εργασία που υποδηλώνει ότι οι γυναίκες ωφελούνται περισσότερο από τους άνδρες από την ίδια ποσότητα άσκησης, αλλά ότι οι γυναίκες είναι γενικά λιγότερο σωματικά δραστήριες και λιγότερο πιθανό να επιτύχουν τους συνιστώμενους στόχους άσκησης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS , οι άνδρες και οι γυναίκες ηλικίας 16 έως 64 ετών θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας άσκησης ή 75 λεπτά έντονης άσκησης κάθε εβδομάδα, σε συνδυασμό με δραστηριότητες ενδυνάμωσης των μυών τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Ωστόσο, η τελευταία εργασία τονίζει την ανάγκη για εξατομικευμένες συμβουλές για άνδρες και γυναίκες και υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη για την υγεία που μπορούν να επιτύχουν οι γυναίκες μόνο με μέτριες ποσότητες άσκησης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μία στις τρεις γυναίκες πεθαίνει από καρδιαγγειακά νοσήματα.

«Σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες αποκομίζουν ισοδύναμα οφέλη για την υγεία τους με μόνο το μισό χρόνο άσκησης», γράφουν οι συγγραφείς στο Nature Cardiovascular Research.

«Τα ευρήματα θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να ασχοληθούν με τη σωματική δραστηριότητα» προσθέτουν.

Η έρευνα

Ο Δρ Jiajin Chen στο Πανεπιστήμιο Xiamen στην Κίνα και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας που φορούσαν εθελοντές μέσης ηλικίας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα UK Biobank . Αρχικά, εξέτασαν 80.243 συμμετέχοντες που δεν έπασχαν από στεφανιαία νόσο. Σε αυτήν την ομάδα, οι γυναίκες που πέτυχαν τον στόχο των 150 λεπτών εβδομαδιαίας άσκησης είχαν 22% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων σε διάστημα οκτώ ετών παρακολούθησης, σε σύγκριση με εκείνες που δεν την είχαν. Για τους άνδρες, ο κίνδυνος ήταν 17% χαμηλότερος.

Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 30% μέσω άσκησης για 250 λεπτά την εβδομάδα, ένα όφελος που οι άνδρες επιτυγχάνουν μόνο με 530 λεπτά σωματικής δραστηριότητας κάθε εβδομάδα. Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα προέκυψε από δεδομένα για περισσότερους από 5.000 άνδρες και γυναίκες που έπασχαν ήδη από στεφανιαία νόσο. Εδώ, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος θανάτου κατά την περίοδο παρακολούθησης ήταν τρεις φορές χαμηλότερος για τις γυναίκες που πέτυχαν τον εβδομαδιαίο στόχο άσκησης σε σχέση με τους άνδρες που ασκούνταν εξίσου δραστήρια.

Ο καθηγητής Yan Wang, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι η εργασία έδειξε ότι και τα δύο φύλα θα μπορούσαν να αποκομίσουν «ουσιαστικά καρδιαγγειακά οφέλη» από τη σωματική δραστηριότητα και συνέστησε σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο τους, να ασκούνται τακτικά.

Πρόσθεσε όμως ότι, παγκοσμίως, περισσότερες γυναίκες από άνδρες δεν επιτυγχάνουν τους στόχους σωματικής δραστηριότητας. «Ελπίζουμε ιδιαίτερα ότι τα ευρήματά μας θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις σωματικά αδρανείς γυναίκες να γίνουν πιο δραστήριες, μειώνοντας έτσι τον καρδιαγγειακό κίνδυνο», είπε.

Δεν είναι σαφές γιατί η άσκηση μπορεί να ωφελήσει τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες, αλλά οι επιστήμονες επισημαίνουν τις διαφορές στις ορμόνες του φύλου, τις μυϊκές ίνες και την ικανότητα διάσπασης της ζάχαρης για την παραγωγή ενέργειας ως πιθανούς παράγοντες.

Μάλιστα σε συνοδευτικό άρθρο , η Δρ. Emily Lau, ειδικός στην καρδιαγγειακή υγεία των γυναικών στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, γράφει: «Αυτή η μελέτη παρέχει περαιτέρω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλους και μας προκαλεί να περάσουμε από τη συζήτηση στη δράση. Είναι καιρός να ενσωματώσουμε στρατηγικές ειδικές για το φύλο στις κατευθυντήριες γραμμές και να αναπτύξουμε προσαρμοσμένες παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση της καρδιαγγειακής υγείας των γυναικών».

Πηγή: theguardian

Οικοτροφείο Α8 «Δάφνη»: Μια μονάδα πρότυπο για άτομα με αυτισμό

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει την Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Όχι σε συμβουλές υγείας από το διαδίκτυο – Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης