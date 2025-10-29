search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 19:00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.10.2025 15:47

Δάλλα: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα τρέμει όταν με βρει μπροστά της στη δικαστική αίθουσα»

29.10.2025 15:47
Για δολοφονία χαρακτήρα κατηγόρησε η Όλγα Δάλλα την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Όλγα Δάλλα, η οποία εξελέγη στις εκλογές του 2023 με το ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας, κινήθηκε νομικά κατά της Ζωή Κωνσταντοπούλου για την αντικατάσταση της από τον Σπύρο Μπιμπίλα. Η άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή.

«Τα ψέματα της φοβισμένης Ζωή Κωνσταντοπούλου και η απόπειρα δολοφονίας του χαρακτήρα μου. Παρακολούθησα τη συζήτηση στη Βουλή, για το αίτημα των δικαστικών αρχών, να αρθεί η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από την έγκληση που υπέβαλα εναντίον της. Είδα μία τρομοκρατημένη πολιτική αρχηγό, που έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να με αντιμετωπίσει ενώπιον των φυσικών δικαστών και γι’ αυτό επιδόθηκε σε ένα κρεσέντο ψεύδους και κατασυκοφάντησής μου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιδίωξε να δολοφονήσει τον χαρακτήρα μου, με απανωτά ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είπε ότι έχω βρει πόρους, για να της επιτίθεμαι. Ας αποδείξει όσα ισχυρίστηκε. Μπορεί; Προφανώς, όχι, διότι τα εισοδήματά μου ήταν και παραμένουν συγκεκριμένα και υπόκεινται κάθε χρόνο σε έλεγχο. Είπε ότι όλα τα κόμματα άλλαξαν το 2023 τις λίστες, από τον Μάιο έως τον Ιούνιο. Ας μάς πει ποιο κόμμα αντικατέστησε στις εκλογές του 2023, τους τρεις πρώτους σε ψήφους κάποιας εκλογικής περιφέρειας;», συμπληρώνει.

Η Όλγα Δάλλα διερωτάται, «Είπε ότι η έγκληση είναι αστεία. Τότε, γιατί δεν διάβασε το περιεχόμενο, όπως έκανε με όσα δήλωσε για εκείνη η Λιάνα Κανέλλη; Από πότε παίρνει μία πολιτική αρχηγός τις προφορικές και γραπτές ιδιωτικές συνομιλίες ενός πολίτη με κάποιον συνεργάτη της; Νομικός είναι! Δεν γνωρίζει ποιους νόμους παραβιάζει;»

Πού ήταν ο Καραναστάσης;

«Όλοι όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα της ολομέλειας, αλλά και οι τηλεθεατές αντιλήφθηκαν ότι τον φόβο στο βλέμμα και στον τόνο της φωνής της. Πού να δείτε πώς θα τρέμει η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν με βρει μπροστά της στη δικαστική αίθουσα… Εκεί θα λάμψει η αλήθεια», συνεχίζει.

«Κατά τα άλλα, ο Σπύρος Μπιμπίλας έλεγε ότι δεν γνώριζε πως με υποβάθμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά όταν είπε ότι δεν εκλέχθηκα, χειροκροτούσε με πάθος! Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη Λιάνα Κανέλλη ότι πατάει στη Βουλή μια φορά στο τόσο. Άραγε, πού βρισκόταν εκείνη την ώρα ο Διαμαντής Καραναστάσης; Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η συζήτηση ήταν σημαντική για την ίδια, αλλά το διαμάντι της κοινοβουλευτικής ομάδας της έλαμπε δια της απουσίας του», καταλήγει.

