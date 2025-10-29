Αναβιώνει η κόντρα Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου: «Οψιμη κομμουνίστρια», «εγώ δε διακόπτω τη Βουλή για να μιλάω»

Αναβίωσε η βεντέτα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τη Λιάνα Κανέλλη στη συζήτηση, στη Βουλή, για την άρση της ασυλίας της βουλευτού του ΚΚΕ μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις της κ. Κανέλλη σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών αλλά και ότι μεταχειρίστηκε ευνοϊκά τους χρυσαυγίτες κατά τη διάρκεια που ήταν Πρόεδρος της Βουλής.

«Έφαγα μήνυση γιατί έθιξα το ιερό πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δεν θα πω συγνώμη, το αφήνω στην κρίση σας», είπε στην παρέμβασή της η Λιάνα Κανέλλη σημειώνοντας ότι μετά τη μήνυση που της είχε κάνει ο χρυσαυγίτης Ηλίας Κασιδιάρης, είναι η δεύτερη φορά που συζητείται η άρση της ασυλίας της.

«Βρέθηκε μηνύτρια αρχηγός κόμματος σε βουλευτίνα. Δεν έχω διανοηθεί να κάνω μήνυση σε συνάδελφο για πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς», είπε, εμμένοντας πάντως, πως επί ημερών της η Ζωή Κωνσταντοπούλου «κάλυπτε» τη Χρυσή Αυγή. «Κάντε ό,τι νομίζετε. Ο αντικομμουνισμός έχει τόσους τρόπους να εκδηλώνεται. Εγώ δεν έχω προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή 7 φορές για να μιλάω», είπε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά σε υψηλούς τόνους.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τη Λιάνα Κανέλλη «όψιμη κομμουνίστρια», ανέφερε ότι τη συκοφάντησε «με τον πιο χυδαίο τρόπο» κι «έκανε καριέρα επί Χούντας» την ώρα που οι δικοί της γονείς βασανίστηκαν άγρια στη φυλακή.

«Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, επιχείρησε να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη. Δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ, είναι κατά μιας βουλευτού που πλέκει το εγκώμιο της Ντόρας Μπακογιάννη, με βίλα στην Εκάλη και η οποία πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια», συνέχισε. Εξαπέλυσε ακόμη, σφοδρή επίθεση εναντίον της Ντόρας Μπακογιάννη, προκαλώντας την να πάρει το λόγο αν θέλει να υπερασπιστεί τη φίλη της Λιάνα που μιλά συνεχώς με καλά λόγια για το πρόσωπο της.

«Όταν η χυδαιότητα» εκτοξεύεται από «χυδαίο» άνθρωπο, πέφτει στο κενό. «Μετά από τη μήνυση του Κασιδιάρη, αυτό είναι το δεύτερο παράσημό μου», απάντησε η βουλευτής του ΚΚΕ και πρόσθεσε με εμφανώς καυστική διάθεση πως προ μπόνο αναλαμβάνει να την υπερασπιστεί απέναντι στον εαυτό της. Σε ότι αφορά στην καριέρα που έκανε επί Χούντας που ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απάντησε πως την 21η Απριλίου ήταν μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου και πήγε την πρώτη της εκδρομή.

«Αξιοθρήνητη» χαρακτήρισε την ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου ο Νίκος Καραθανασόπουλος κάνοντας παράλληλας λόγο για «ορισμό της αντικομμουνιστικής εμπάθειας». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ επέμεινε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως Πρόεδρος της Βουλής «έκανε πλάτες στη Χρυσή Αυγή».

Στη συζήτηση επί της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ύστερα από μήνυση της υποψήφιας με την Πλεύση Ελευθερίας Όλγας Δάλλα, η ίδια έκανε λόγο για μια «ξεκάθαρα ψευδή από την αρχή έως το τέλος μήνυση από ένα πρόσωπο που δεν έχει σχέση με το κίνημα». Κατηγόρησε δε, την κ. Δάλλα για «τρομακτική εκστρατεία λάσπης».

Το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας αναμένεται σε λίγη ώρα.

