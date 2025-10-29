Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων

Την ανάγκη να επιταχυνθούν οι καταβολές των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, την ίδια στιγμή που προχωρά η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ υπογράμμισε ο πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαγνώστηκε με COVID-19.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «ξέραμε καλά ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση εν κινήσει ενώ έπρεπε να γίνονται πληρωμές και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προκαλούσε αστοχίες και καθυστερήσεις. Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τους δικαιούνται. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να καταβάλλονται αποζημιώσεις σε δικαιούχους για τροφές, για καταστροφές από τον Daniel. Θέλω να πιστεύω ότι η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέχρι τα τέλη αυτού του έτους».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την απόφαση για ενσωμάτωση του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, λέγοντας ότι αποτελεί «μια πρωτοβουλία που θέλει να λύσει ριζικά ένα διαχρονικό πρόβλημα εξυγιαίνοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη άσκηση, ξέρουμε ότι από εδώ και στο εξής τα νέα δεδομένα επιβάλουν πριν από κάθε επιδότηση να προηγείται ενδελεχής έλεγχος αλλά ήταν μια πρωτοβουλία αναγκαία για να κάνουμε μια νέα αρχή».

«Αυτό που θα μείνει από την παρέμβαση θα είναι μια καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η ΑΑΔΕ έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τα εξελιγμένα συστήματα αλλά και να ελέγχει και να διασταυρώνει δεδομένα και άρα είναι μια ασφαλής εγγύησης για το μέλλον», είπε και συμπλήρωσε ότι «πριν την έρευνα του ευρωπαίου εισαγγελέα είχα μιλήσει για την ανάγκη να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό. Η παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη με 20 εκατ. να έχουν επιστρέψει, δεκάδες να έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εννοούμε απόλυτα πως είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει τέλος στην ανομία και να κάνουμε καινούργια αρχή στον κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους».

Από εκεί και πέρα, εξήρε τους εορτασμούς ανά την Ελλάδα για την 28η Οκτωβρίου λέγοντας ότι αποτέλεσαν «την καλύτερη απάντηση που δίνουν οι πολίτες και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια που διακινούν ορισμένοι». Μάλιστα, ειδικά για την υπό βροχή παρέλαση των μαθητών στη Θεσσαλονίκη – για τους οποίους είπε ότι ήταν «προσηλωμένοι στο καθήκον» – τόνισε ότι «είναι μια καλή αναλογία του τρόπου που πρέπει να πορευόμαστε παρά τις δυσκολίες και τις μπόρες και να είστε σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας βγάλει από την πορεία».

